Viabilità | 20 settembre 2025, 12:40

Alba: martedì 23 e mercoledì 24 settembre chiusa al traffico la rampa tangenziale per i veicoli provenienti da Piana Biglini e diretti ad Asti

I veicoli possono seguire il percorso alternativo: dalla Strada Statale 231, prendere E74, procedere in direzione sud verso A33, arrivare alla Rotonda delle Vigne in via Ognissanti ad Alba, fare inversione e riprendere la tangenziale in direzione Asti-Torino

Alba: martedì 23 e mercoledì 24 settembre chiusa al traffico la rampa tangenziale per i veicoli provenienti da Piana Biglini e diretti ad Asti

Per il ripristino di alcune barriere di sicurezza, martedì 23 e mercoledì 24 settembre dalle 9 alle ore 17 è chiusa al traffico la rampa sopraelevata di immissione sulla tangenziale di Alba, per i veicoli provenienti da Piana Biglini e diretti verso Asti.

 I veicoli possono seguire il percorso alternativo: dalla Strada Statale 231, prendere E74, procedere in direzione sud verso A33, arrivare alla Rotonda delle Vigne in via Ognissanti ad Alba, fare inversione e riprendere la tangenziale in direzione Asti-Torino.


 

