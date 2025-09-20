Gasperini “Derby importante, utilizzare le nostre migliori qualità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il derby è una partita importante e famosa in tutto il mondo. Non ho ancora sciolto alcuni dubbi di formazione, ma Wesley ha avuto una ricaduta. Hermoso lo proveremo sul campo ma le sensazioni non sono positive". Queste le parole, in conferenza stampa, di Gian Piero Gasperini, alla vigilia del derby contro la Lazio, valido per la quarta giornata di Serie A. Su Dovbyk: "Con il Torino non è entrato perchè c'erano altre situazioni - spiega il mister giallorosso in conferenza stampa - Non meritavamo di perdere quella partita, ma non è stata preparata al meglio. Sono rimasti giocatori come Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi che dovevano andare via, ora devo recuperarli. Dovbyk deve fare molto bene, Pellegrini deve fare benissimo e anche Baldanzi. L'importante è che cercheremo di fare qualcosa di meglio rispetto alla scorsa settimana". "Sono spinto e motivato per intraprendere questa sfida con la Roma, che era una squadra abituata ad altri principi di gioco. Ora dobbiamo dare il massimo di quello che abbiamo - prosegue l'ex allenatore dell'Atalanta - Pellegrini? E' un giocatore potenzialmente molto forte, ma deve recuperare fisicamente. Penso che a un calciatore non manchi mai la voglia di entrare in campo e giocare. Scendere in campo con la maglia della Roma è un qualcosa di speciale. Se gli chiedessi di giocare domani credo che sarebbe prontissimo". "Tsimikas? Ha iniziato a inserirsi nel gruppo - osserva Gasperini - entrerà in campo nelle prossime sfide e giocherà, non so se a partita in corso o da titolare. Sicuramente prima o poi giocherà". "I miei principi di gioco non sono modificabili. Sicuramente non ho idea di snaturare le mie idee, che ho sempre portato avanti nel corso degli anni. Con il Torino non abbiamo fatto una partita così brutta e non cancella i nostri ultimi due mesi di lavoro. Conosciamo le qualità dei nostri avversari e dovremo utilizzare le nostre qualità migliori", conclude Gasp.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).