Elia Bongiovanni secondo al Tor30 in meno di 3 ore

Ancora tanta Granda nelle gare del circuito del Tor des Geants, che si chiude oggi con le premiazioni a Courmayeur.

La gara dei 30 chilometri, il Tor30 - Passage au Malatrà ha visto tagliare il traguardo al secondo posto il giovane ma già fortissimo atleta del Team Marguareis Elia Bongiovanni, arrivato dietro l'atleta di casa Davide Cheraz con 2 ore, 55' e 44''.

Prestigioso risultato anche per il monregalese Remi Rudino dell'Atletica Fossano, quattordicesimo assoluto con 3 ore e venti. Per lui anche il secondo posto di categoria

Il Tor 30 è una gara di 30 chilometri, su tracciati tecnici, attraverso paesaggi incomparabili dedicata agli specialisti ma anche a coloro che hanno voluto vivere le prime suggestioni delle corse in montagna.

Può essere classificato come una gara “corta” ma ha richiesto ugualmente preparazione e conoscenza, sia per i dislivelli che gli atleti hanno dovuto affrontare , sia per la quota a cui si è svolto. Un impegno che è stato comunque ampiamente ripagato da un ambiente naturale unico al mondo.