 / Atletica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Atletica | 21 settembre 2025, 11:41

Elia Bongiovanni secondo al Tor30 in meno di 3 ore

Grandissima prova dell'atleta del Team Marguareis. Ottimo piazzamento anche per Remi Rudino

Bongiovanni e Rudino

Bongiovanni e Rudino

Ancora tanta Granda nelle gare del circuito del Tor des Geants, che si chiude oggi con le premiazioni a Courmayeur. 

La gara dei 30 chilometri, il Tor30 - Passage au Malatrà ha visto tagliare il traguardo al secondo posto il giovane ma già fortissimo atleta del Team Marguareis Elia Bongiovanni, arrivato dietro l'atleta di casa Davide Cheraz con 2 ore, 55' e 44''. 

Prestigioso risultato anche per il monregalese Remi Rudino dell'Atletica Fossano, quattordicesimo assoluto con 3 ore e venti. Per lui anche il secondo posto di categoria 

Il Tor 30 è una gara di 30 chilometri, su tracciati tecnici, attraverso paesaggi incomparabili dedicata agli specialisti ma anche a coloro che hanno voluto vivere le prime suggestioni delle corse in montagna.

Può essere classificato come una gara “corta” ma ha richiesto ugualmente preparazione e conoscenza, sia per i dislivelli che gli atleti hanno dovuto affrontare , sia per la quota a cui si è svolto. Un impegno che è stato comunque ampiamente ripagato da un ambiente naturale unico al mondo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium