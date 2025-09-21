Al via le candidature per il “Tavolo di coordinamento per le iniziative relative all’educazione alla cittadinanza attiva e alla pace”

In occasione della Giornata Internazionale della Pace, convenzionalmente fissata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 21 settembre, la Giunta comunale ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il “Tavolo di coordinamento comunale per la pace e l’educazione ad una cittadinanza attiva”.

A partire da martedì 23 settembre 2025, allora, i cittadini interessati potranno presentare la propria candidatura compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mondovì e inviarlo telematicamente a info@comune.mondovi.cn.it oppure via PEC a comune.mondovi@postecert.it entro le ore 13.00 del 2 ottobre 2025. Il primo incontro del Tavolo di coordinamento, invece, a cui prenderà parte anche la Consigliera regionale Giulia Marro, è già stato fissato per venerdì 10 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala comunale delle Conferenze “Luigi Scimé” (corso Statuto 11/D).

Tra le finalità del nuovo strumento, la promozione dell’educazione al senso di cittadinanza, al rispetto delle regole, alla cultura della pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti; lo stimolo alla reciproca conoscenza, al coordinamento e alla promozione delle attività culturali; la diffusione di informazioni e documenti sul senso di cittadinanza e sulla cultura della pace; la creazione di occasioni di confronto fra le diverse culture, nell’ottica di eliminazione di ogni forma di intolleranza e razzismo che possano ostacolare lo sviluppo della pace e la convivenza solidale dei cittadini.

«In una data non casuale, universalmente dedicata alla cultura della pace, diamo seguito a quanto già deliberato nelle scorse settimane, aprendo ufficialmente le candidature per diventare membri del nuovo Tavolo di coordinamento» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli. «Un gesto concreto che dà seguito alle richieste e alle suggestioni giunteci dai cittadini, per un’iniziativa che vuole accrescere il dialogo tra istituzioni e opinione pubblica, lavorando per una comunità monregalese sempre più inclusiva, attenta e partecipe».