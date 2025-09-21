Montagna cuneese, il consorzio Conitours intensifica il proprio sostegno

Una montagna sempre più a misura di famiglia, per scoprire panorami, paesaggi e favorire la riconnessione con sé stessi, l'ambiente e le bellezze naturali. Ma anche approfondire e conoscere curiosità inedite sulla fauna selvatica, che abita le vallate cuneesi, o la salvaguardia dell'acqua di sorgenti alpine. E' a questo che è stato mirato il progetto “Una Montagna di Esperienze”.



Ricco il programma proposto quest'estate, grazie alla collaborazione delle Guide Parco di APAM.

A dar vita e a coordinare il progetto il Conitours di Cuneo, il Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, sotto la presidenza di Beppe Carlevaris, ex presidente di Visit Piemonte, insieme ad Armando Erbì e al referente del progetto Daniele Bottero.





Presidente Carlevaris, quando e com'è nato il progetto?

Il progetto, nato nel giugno 2024 avrà termine a giugno 2026, è stato finanziato dal Ministero del Turismo con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il patrocinio della Regione Piemonte. La prima parte si è appena conclusa ed è stata dedicata a un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI. A dimostrazione di come il Sentiero Italia CAI possa diventare un vero laboratorio di turismo esperienziale e sostenibile.

E' stato ideato ed elaborato dal nostro Consorzio in sinergia con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo. Il nostro lavoro si è focalizzato in particolare ad individuare le aree montane ancora poco turistiche in provincia di Cuneo, da potenziare e valorizzare. Ed ecco che dopo la stesura di qualche idea, via via queste hanno preso forma, con una programmazione estiva gratuita, che ci ha soddisfatto per le adesioni registrate alle attività proposte.







Nato grazie a un finanziamento nazionale e che vede il patrocinio della Regione Piemonte, risponde quindi a specifici requisiti...



Su 330 progetti presentati in tutta Italia, per il bando ministeriale, ne sono stati selezionati 15 e il progetto “Una Montagna di Esperienze”, presentato dai 7 consorzi turistici piemontesi si è posizionato al terzo posto aggiudicandosi un finanziamento pari a quasi a 900mila euro. L'unione dei consorzi per un unico progetto è stato un altro traguardo ragguardevole di cui andar fieri.

Più precisamente, il progetto denominato “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia CAI in Piemonte” ha ottenuto un budget complessivo di 850.000,00 euro di cui 42.500,00 euro sono stati cofinanziati da parte dei Consorzi turistici piemontesi partner (5% del totale), ricevendo un contributo finale da parte del MITUR pari a 807.500,00 euro.



Dopo l’assegnazione da parte del Ministero c’è poi stata una serie di difficoltà, tra le quali la presentazione di garanzie reali che sono state assolte anche grazie ad una fidejussione rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni di Cuneo.







Gli obiettivi e finalità?



L’obiettivo del progetto è trasformare il cammino in un’esperienza completa e contribuire a rivitalizzare le località più interne ma turisticamente non meno attrattive delle destinazioni più conosciute, soprattutto nei periodi di minor affluenza, favorendo la destagionalizzazione e valorizzandone l’identità ambientale, culturale e produttiva tipica con un coinvolgimento diretto da parte delle comunità grazie ad una progettualità condivisa e ad una partecipazione diretta allo sviluppo del turismo sostenibile all’aria aperta.

Nasce per valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale delle nostre valli alpine come la valle Tanaro, con l'escursione alla scoperta della fauna, oppure la valle Ellero con l'itinerario geologico. Un'altra attività curiosa, in stretta collaborazione con il CAI di Cuneo, è stata l'escursione alle cascate del Pesio dove si è tenuta l'attività formativa per famiglie e bambini legata al progetto “Acqua Sorgente CAI” (che prevede il monitoraggio delle acque di sorgente con una strumentazione tecnica, attraverso la rilevazione e il controllo dei parametri misurati). Tutte le attività erano a misura di famiglia. Non sono state proposte solamente attività escursionistiche, ma anche di formazione e di osservazione, come nel caso del laboratorio didattico al Parco Archeologico di Valdieri per far conoscere il territorio in modo alternativo.





A chi è rivolto?



Le proposte sono state accuratamente progettate per fornire un ampio ventaglio di opportunità per tutte le età. Abbiamo progettato gli appuntamenti affinché fossero adatti a tutti (singoli, gruppi e famiglie) e con tematiche differenti da una semplice escursione. Si è sviluppata un’offerta turistica outdoor fortemente integrata con il territorio in termini di operatori turistici, produttori agricoli, operatori culturali, guide e accompagnatori.





Il territorio, meno noto ed esplorato dai turisti, e le famiglie sono stati i veri protagonisti delle attività ed escursioni proposte per questa estate...

Abbiamo cercato di coinvolgere tutto il territorio della provincia, per raccontare le grandi bellezze e peculiarità anche delle vallate meno conosciute.

Dal 21 giugno al 20 settembre abbiamo proposto sette appuntamenti dedicati a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età. Alle cascate del Pesio abbiamo inaugurato il calendario con 10 partecipanti, al Parco Archeologico di Valdieri un laboratorio didattico con 15 partecipanti,l'escursione lungo la Via Alpina in Valle Gesso con 10 partecipanti, l'itinerario geologico in Valle Ellero con 10 partecipanti, l'escursione in inglese da Stroppo a Elva, la più partecipata, con 20 persone, la scoperta della fauna della Valle Tanaro con 15 partecipanti, e infine l'osservazione delle migrazioni al Colle di Tenda con altre 20 persone.

In totale abbiamo coinvolto oltre 100 partecipanti, confermando l’interesse del pubblico per una montagna vissuta in modo sostenibile, educativo e divertente.





Presidente, se dovesse tracciare un bilancio di questa esperienza, quale sarebbe?

Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e pronti a continuare il nostro impegno per offrire

nuove esperienze e nuove occasioni di scoperta delle e sulle montagne cuneesi. Le attività estive si sono concluse con successo e questo ci consente di proseguire questo ambizioso progetto con il consueto entusiasmo.



Le attività si sono concluse, ma il progetto no, cos'altro verrà sviluppato in questo ambito?

Questo vuole essere solo l'inizio. E' un progetto che deve proseguire in quanto va a soddisfare una crescente domanda di questa forma turistica soprattutto da parte di visitatori provenienti dal Nord Europa. Fino ad oggi, in Piemonte e in provincia di Cuneo non si era ancora consapevoli dell'importanza di questo prodotto. Contribuisce anche a sovvertire il luogo comune del camminatore come basso spendente e di scarsa resa economica.



Dopo la conclusione del progetto non abbiamo, quindi, intenzione di abbandonarlo, ma di implementarlo ulteriormente anche con azioni di promo-commercializzazioni. Queste rientrano tra gli obiettivi del Consorzio Conitours al fine di dare sempre più impulso e sostegno alle imprese ed agli operatori economiche che operano nella nostra montagna, offrendo loro un prodotto nuovo da proporre.





Cosa avete in programma per il futuro?

Stiamo dando vita ad un altro progetto di sviluppo europeo della linea di finanziamento InterReg Alcotra RivierALP. Si pone l'obiettivo di creare un grande comprensorio dell'outdoor tra le province di Cuneo-Imperia- e la Regione francese delle Alpi Marittime. Stiamo sviluppando un cammino e ciclovie che colleghino le Alpi al mare. Ci sono tre direttrici che da Limone Piemonte scendono su Menton, Sanremo e Imperia. Oltre a Limone Piemonte sono state scelte altre porte di ingresso come Terme di Valdieri, Entracque, Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Ormea e Briga Alta. Sarebbe così composto, quindi, il comprensorio oggetto del progetto finanziato, in corso d'opera, iniziato nel 2023 e in conclusione a ottobre 2026. Ha visto il finanziamento di quasi tre milioni di euro, dove anche in questo caso Conitours è uno dei 9 partner che fanno parte di questo nuovo progetto ed è l'unico privato. Non è stato un risultato casuale, ma frutto di un'intensa attività che è durata più di due anni, iniziata ancor prima della presentazione avvenuta nel 2023. Già dal 2021 abbiamo parlato personalmente con oltre 57 sindaci del Cuneese, ma anche della Liguria e della Francia per spiegare la nostra intenzione, raccogliere suggerimenti e maturare in sinergia il progetto finale.





In cosa vi distinguete come Conitours?



Il nostro Consorzio, con oltre 38 anni di attività alle spalle, conta circa 130 imprese e operatori turistici senza scopo di lucro. Tra i principali elementi distintivi che hanno consentito di resistere così a lungo è l'approccio imprenditoriale scelto: prima investiamo risorse e energia proprie e poi ricorriamo, per la differenza, ad eventuali finanziamenti. Una politica che ci ha sempre ripagato anche per la credibilità.