In valle Belbo lutto nel mondo del vino per la morte di Pietro Toso

La Famiglia Toso, insieme a tutta l’azienda, annuncia con grande dolore la scomparsa di Pietro Toso, consigliere e Direttore amministrativo della Società, avvenuta nella giornata di ieri.

Pietro, 68 anni, era entrato in azienda alla fine degli anni ’70, affiancando il fratello Gianfranco e il cugino Massimo, quarta generazione della famiglia Toso.

Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell’azienda sia in Italia sia all’estero. La sua passione e l’instancabile dedizione al lavoro restano un’eredità preziosa, già raccolta dalla figlia Chiara, oggi attiva in azienda, e tramandata anche a Roberta e Andrea.

La Società esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla moglie Paola in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

I funerali avranno luogo domani alle 16 a Santo Stefano Belbo, nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. dove questa sera alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario.