Nasce a Cuneo UniVjta, l’Accademia di alto perfezionamento in tecniche olistiche e del benessere

Il prossimo 4 ottobre segna un appuntamento speciale per la città: aprirà ufficialmente i battenti l’Accademia di Alto Perfezionamento in Tecniche Olistiche e del Benessere, l’ala formativa del progetto “Vjta”. L’iniziativa nasce dall’esperienza pluridecennale di docenti che, dopo anni di lavoro nel settore, hanno deciso di mettere a disposizione del pubblico le proprie competenze per innalzare la qualità della formazione nel campo del benessere.

Formazione di qualità per un futuro professionale solido

“Trasmettere il sapere acquisito in anni di attività è il cuore del nostro progetto di Vjta”, spiegano i promotori, “perché una preparazione di alto livello è la chiave per un’attività lavorativa efficace e duratura”. Il programma formativo integra tecniche di massaggio, posturologia, pratiche orientali come lo shiatsu e moderne metodiche energetiche e vibrazionali, in sinergia con la conoscenza sanitaria occidentale.

Non solo professionisti: corsi aperti a tutti

Pur nascendo come scuola rivolta a chi vuole fare del benessere la propria professione, l’Accademia pensa anche agli appassionati. Sono previsti corsi amatoriali per chi desidera avvicinarsi, per pura curiosità o passione, a questo mondo ricco e spesso poco compreso: l’universo olistico.

Teoria, pratica e tirocinio supervisionato

Le lezioni si svolgeranno in presenza, con un mix di didattica teorico-pratica e tirocinio esperienziale. Ogni percorso sarà supervisionato da docenti esperti, per garantire un apprendimento completo e una preparazione realmente spendibile nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata del nostro sito: https://www.vjta.it/vjta/univjta/

Inaugurazione di UniVjta

L’inaugurazione ufficiale di UniVjta è fissata per SABATO 4 OTTOBRE alle ore 16:00, presso i locali del Centro Vjta, in via Quintino Sella 5 a Cuneo. Un’occasione per scoprire da vicino un progetto che unisce passione ed esperienza, con l’obiettivo di diffondere una cultura del benessere consapevole e di qualità.

Un ciclo di conferenze: strategie di cura in dialogo

In occasione del lancio di UniVjta nasce un ciclo di conferenze che apre un dialogo tra corpo ed emozioni, offrendo strategie di cura concrete per affrontare il dolore e accompagnare, passo dopo passo, verso un cambiamento gentile e sostenibile nel tempo.

In linea con la missione del Centro Vjta di integrare la dimensione della cura con un impegno sociale concreto, per gli eventi di questo mese, scegliamo di stare accanto alla Cooperativa sociale MOMO, a cui sarà devoluto l’intero ricavato, a donazione libera, per sostenere progetti rivolti a bambini e giovani adulti nello spettro autistico e neurodivergenze.



Di seguito il calendario e i temi delle singole conferenze:

“Mindfulness e Meditazione: coltivare il silenzio per risentire la potenza della Vita”

Sabato 27 Settembre, ore 17:00

“Oltre il sintomo: il benessere femminile al centro”

Giovedì 9 Ottobre, ore 20:30

“L’intelligenza della postura: il corpo che si rieduca per guarire”

Sabato 11 Ottobre, ore 18:00

“L’Alchimia del tocco: il potere trasformativo del Massaggio”

Giovedì 16 Ottobre, ore 20:30

“Energia che cura: mani in ascolto”

Sabato 18 Ottobre, ore 17:00

“Saggezza antica e conoscenza moderna: il corpo al centro”

Giovedì 23 Ottobre, ore 20:30

“Il benessere oltre la cura: professioni che ascoltano, tecniche che si integrano”

Sabato 25 Ottobre, ore 17:00

“Ozonoterapia in azione: strategie integrate per la cura del dolore e dell’infiammazione”

Giovedì 30 Ottobre, ore 20:30



Tutte le Conferenze si svolgeranno nel Centro Vjta, in via Quintino Sella 5 a Cuneo.

É possibile prenotarsi o avere maggiori informazioni al numero 0171/1570039, scrivendoci su WhatsApp, sui nostri canali social o recandosi direttamente presso il nostro Centro.