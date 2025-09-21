Nasce Virgo Studio: un’oasi di Benessere nel nome di specializzazione e competenza

A Torre San Giorgio, in via Circonvallazione 48C, prende vita Virgo Studio, un luogo che ridefinisce il concetto di benessere.

Fondato e diretto da Chiara Vioglio, lo studio si distingue per la sua visione innovativa e per l’impegno nella specializzazione, offrendo “esperienze” di cura personalizzata e consapevole.

Un Team di Professionisti al servizio del Benessere. Virgo Studio è uno spazio dedicato alla valorizzazione dell’unicità di ogni persona. Il team, composto da professionisti altamente qualificati, combina competenza tecnica, ricerca continua e un’attenzione profonda alle esigenze individuali. La filosofia dello studio si basa sull’idea che il benessere derivi da un approccio olistico, in cui ogni trattamento è studiato per rispondere alle specificità di chi lo riceve.

Trattamenti Mirati e Innovativi. L’offerta di Virgo Studio si distingue per la sua alta specializzazione. Tra i servizi proposti spiccano la Dry Manicure e la Dry Pedicure, tecniche che garantiscono risultati impeccabili, oltre a trattamenti viso e corpo ayurvedici, laminazione e dermopigmentazione. Ogni servizio è pensato per esaltare la bellezza naturale attraverso metodologie all’avanguardia e un approccio personalizzato.

Formazione Professionale. Diffondere Competenza e Qualità oltre all’attività dedicata ai clienti è l’impegno che Virgo Studio assume, offrendo percorsi formativi rivolti ad operatori del settore. L’obiettivo è chiaro: trasmettere competenze avanzate, promuovere standard di qualità elevati e condividere una visione innovativa del benessere, contribuendo così alla crescita dell’intero settore.

Un’Esperienza di Benessere Consapevole. Virgo Studio nasce dalla volontà di creare un ambiente in cui il benessere non sia solo un trattamento, ma un’esperienza completa, supportata da professionalità e costante aggiornamento. Ogni dettaglio, dall’accoglienza all’esecuzione dei servizi, riflette l’impegno di Chiara Vioglio e del suo team nel rendere ogni visita un momento di cura autentica.

Per chi desidera scoprire questo approccio unico, Virgo Studio riceve su appuntamento al numero 334-5732816. Un luogo dove la specializzazione incontra la passione, per un benessere che valorizza la persona in ogni suo aspetto.