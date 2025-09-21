Alba svela il drappo 2025 e premia Liliana Allena, amica della Giostra delle Cento Torri [FOTO E VIDEO]

L’evento che per consuetudine comincia a segnare la stagione autunnale della città di Alba con il Palio degli Asini, giunto a quanto pare alla sua 66^ edizione, a cui a tamburo battente, è proprio il caso di dirlo, fanno seguito i numerosi appuntamenti che caratterizzano quel grande contenitore che è la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, si caratterizza in questo 2025, pur denso di tante incognite che gravano su futuro dell’umanità, per un felice incontro tra il passato di una tradizione sempre più consolidata e fiorente e le innovazioni e le spinte creative rappresentate dall’arte contemporanea dell’albese Enzo Mastrangelo.

La cerimonia dello svelamento del drappo da lui creato per il Palio di quest’anno ha avuto luogo alle 17 di sabato 20 settembre 2025 presso la Sala Beppe Fenoglio di Alba alla presenza del sindaco Alberto Gatto, dell’assessore alla cultura Caterina Pasini e naturalmente dei protagonisti e organizzatori degli eventi che per nove settimane si terranno in città: Axel Iberti, da gennaio presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, e Liliana Allena, alla quale, dopo avere ricoperto per dieci anni la carica di presidente dell’Ente Fiera, è stato riconosciuto il titolo di Amica della Giostra delle Cento Torri.

L’incontro al quale ha partecipato un folto pubblico ha anche registrato i saluti augurali del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in collegamento via Internet.