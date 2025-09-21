Fossano ospita il terzo raduno dei Carabinieri Ausiliari, evento che ne celebra la storia e l'impegno

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 15 settembre.

Si è tenuta oggi, presso la Sala del Consiglio del Comune di Fossano, la presentazione ufficiale del Terzo Raduno dei Carabinieri Ausiliari, in programma a Fossano sabato 27 e domenica 28 settembre. A precedere il Raduno sarà la tavola rotonda che si terrà giovedì 25 settembre.

L'evento, organizzato dal Comitato Allievi e Istruttori della Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari di Fossano (A.C.A.), sarà un'occasione significativa per celebrare una parte importante della storia cittadina.

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha espresso la sua soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando il forte legame personale e comunitario con la Caserma "Dalla Chiesa": “Dal 1966 al 2004, oltre 100.000 ragazzi sono passati da Fossano, tra cui anche il sottoscritto. Per onorare il loro servizio, è l’importanza della caserma nella storia fossanese quest'anno abbiamo deciso di aggiungere una novità importante: intitoleremo il piazzale adiacente alla caserma alla figura del carabiniere ausiliario".

[Il sindaco Tallone col comandante Cantarella]

Il programma dettagliato dell'evento è stato illustrato dal presidente del Comitato A.C.A., Duilio Cau, che ha evidenziato “l'importanza di questo raduno non solo per la città, ma anche per l'intero corpo dei Carabinieri”.

Un momento di particolare commozione sarà l'omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, recentemente scomparso: “Abbiamo deciso di invitare la sua famiglia che porterà la sua testimonianza: la memoria di Legrottaglie sarà onorata dalla presenza della moglie e delle figlie durante la cerimonia”.

Alla conferenza stampa, moderata da Emanuele Barra, hanno partecipato anche il Comandante della Compagnia Carabinieri di Fossano, Alessandro Cantarella, che ha ribadito “il valore dell'evento per la coesione tra l'Arma e la comunità”.

Carlo Salvatori, decano degli istruttori, ha ricordato con emozione l'esperienza formativa vissuta con i giovani allievi, mentre Mauro Giaccardi, in qualità di presidente, ha portato i saluti di Ascom e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Infine Gianfranco Riorda, già presidente della Fondazione Fossano Musica e attuale presidente della Filarmonica Arrigo Boito, ha ringraziato gli organizzatori per aver coinvolto anche l’istituzione.

La presentazione ha visto anche la partecipazione di diversi membri dell'Amministrazione comunale, tra cui la vicesindaca Donatella Rattalino, che hanno voluto testimoniare il pieno supporto all'iniziativa.

“Il raduno rappresenta una testimonianza tangibile dell'impegno e del sacrificio di migliaia di giovani che hanno servito il Paese e un'opportunità per la comunità fossanese di riaffermare il suo profondo legame con l'Arma dei Carabinieri”, ha concluso il sindaco Tallone.

[Questa mattina la presentazione della due giorni in programma a Fossano]

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 25 settembre

* Ore 11:00 - Incontro / Tavola Rotonda "Legalità e Sicurezza a Scuola: dalle Baby Gang al Bullismo" presso l'Aula Magna dell'Istituto Istruzione Superiore "G. Vallauri".

L'evento vedrà la partecipazione di:

* Davide Fratta, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Torino

* Francesca Borelli, Capitano dell'Arma dei Carabinieri

* Paolo Cortese, Dirigente Scolastico Istituto Vallauri

Sarà concesso ampio spazio agli interventi degli studenti.

Sabato 27 settembre

* Ore 10:00 - Cerimonia di intitolazione di Campo Carabinieri Ausiliari

* Ore 16:00 - Ammassamento all'inizio di Via Roma

* Ore 17:15 - Sfilata per Via Roma fino al Monumento ai Carabinieri Ausiliari

* Ore 18:30 - Apertura Villaggio ACA con intrattenimento e premiazione del Concorso Letterario "Un giorno di quei tre mesi a Fossano"

* Ore 19:30 - Cena al Foro Boario a cura della Pro Loco

Domenica 28 Settembre

* Ore 08:30 - Ingresso nella vecchia Caserma e visita libera seguendo le indicazioni sul posto

* Ore 10:15 - Formazione dei plotoni e partenza marcia

* Ore 11:00 - Solenne Cerimonia di rinnovo del Giuramento

* Ore 13:00 - Pasto in caserma (a numero chiuso)

Altri appuntamenti

* Sabato 27 e domenica 28 sarà aperta la mostra "Ritorno al futuro", un tuffo nella vita quotidiana di un Corso ACA.

Informazioni e modalità di partecipazione. Si ricorda che per partecipare al raduno è necessaria l'iscrizione, anche per gli accompagnatori. È possibile compilare l'apposito modulo (sul quale sarà possibile anche caricare il documento di identità) che si trova al seguente link: https://acafossano.it.