Il ministro Foti in visita all'Alstom di Savigliano: nel 2026 il primo treno a idrogeno [FOTO E VIDEO]

***

Tutto ebbe origine da un Pendolino. Poi, nel tempo, l’Alstom, azienda ferroviaria leader nazionale e internazionale, creatrice dei principali treni e convogli per l’Italia e fuori confine, è riuscita a diventare un vero e proprio colosso. Non conosce fenomeni di dislocazione, perché i suoi insediamenti produttivi hanno permesso che le forze siano in casa nostra, favorendo un indotto economico e occupazionale notevole.

Alstom è ora una realtà sul territorio italiano di oltre 4500 persone. Solo la divisione Rolling stock (che si occupa della movimentazione dei veicoli che si muovono sulle linee ferroviarie) ne conta oltre 1500. Un’azienda ben ancorata, che ha investito con prodotti per tutto il mondo. È un sito che ha 170 anni di storia, essendo l’evoluzione delle prime officine di riparazione saviglianese datate 1853.

1300 sono i dipendenti nella sede saviglianese, tra ingegneri, dipendenti nelle aree industriali e operatori in altri specifici settori. Su questo sito vengono prodotti sia treni regionali, sia treni ad alta velocità. Dalla produzione si parte da un semplice profilo di alluminio sino ad arrivare al collaudo del treno e alla sua messa commerciale. Proprio qui nascerà il primo nuovo treno ad idrogeno, che sarà sui binari a partire dalla metà del 2026, inizialmente solo sulla tratta lombarda Brescia-Iseo-Edolo. 63 milioni di euro gli ultimi investimenti attuati nello stabilimento di oltre 300mila metri quadrati.

Oggi lo storico sito saviglianese ha vissuto una giornata memorabile, ricevendo la visita del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e PNRR Tommaso Foti, accompagnato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, dalla vice presidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, dall’europarlamentare Giovanni Crosetto, dall’amministratore delegato Alstom Michele Viale (e il responsabile Rolling Stock Roberto Balbis) e dai sindaci di Savigliano Antonello Portera, di Racconigi Valerio Oderda, di Marene Alberto Deninotti e altre autorità.