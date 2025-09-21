Pippi Calzelunghe compie 80 anni: a Cuneo una mostra celebra Astrid Lindgren

Pippi con Tommy e Anika nella celebre serie Tv (Sundberg, Nilsson e Persson) - foto di Alamy

***

Si inaugura venerdì 3 ottobre 2025 presso lo Spazio Innov@zione di Via Roma 17 a Cuneo l'esposizione "Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe", che celebra l'iconico personaggio creato da Astrid Lindgren in occasione del suo 80° anniversario. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica. Orari dettagliati e la possibilità di prenotare visite guidate per gruppi e scolaresche saranno disponibili sul sito www.crcinnova.it.

Un tributo a Pippi e alla magia dell'infanzia

La mostra, promossa da CRC Innova – ente strumentale di Fondazione CRC – ideata e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, celebra il genio creativo di Astrid Lindgren (1907-2002). Scrittrice svedese di fama mondiale e tra gli autori più tradotti di sempre, ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia creando personaggi iconici. Oltre alla sua prolifica produzione letteraria, Lindgren è stata una convinta attivista per i diritti dei bambini e degli animali, difendendo principi di giustizia sociale. I valori che l'autrice considerava essenziali per lo sviluppo dei bambini – l'amore e la lettura – sono al centro della mostra. Attraverso un percorso espositivo che guarda all'esperienza dei più piccoli, l’iniziativa si propone come un invito a riscoprire la bellezza dell'infanzia e il potere dell'immaginazione.

Il progetto nasce da una stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma, che ha concesso la licenza ufficiale e ha supportato la realizzazione della mostra. L’iniziativa si avvale anche della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles, nota studiosa e traduttrice di Astrid Lindgren.

Un'esperienza pensata per coinvolgere grandi e piccoli che, in un'epoca dominata dalla tecnologia digitale, rappresenta un atto d'amore verso la lettura e un invito a riscoprire un personaggio intramontabile come Pippi Calzelunghe, metafora della libertà intellettuale e portatrice di valori universali come indipendenza, generosità, coraggio e giustizia. Ricca e autosufficiente, Pippi è un esempio di autonomia e autostima, sempre pronta a vivere mille avventure con i suoi amici Tommy e Annika.

Ad arricchire l'esposizione, il progetto di lettura "A spasso con Pippi Calzelunghe", dedicato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, per promuovere la lettura come strumento di crescita, libertà e immaginazione, attraverso un classico senza tempo. Il progetto promuoverà anche un palinsesto di eventi collaterali aperti a tutti.

La mostra è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC e alla collaborazione di numerosi partner, tra cui Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e “Paper Play”.

Si ringraziano inoltre Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square per il loro prezioso sostegno.

La mostra si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo e Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino

CRC INNOVA

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – nasce nel 2018 acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola per l’attività della Fondazione CRC. CRC innova ha l’ambizione di presentarsi come finestra sull’innovazione in tutti i suoi aspetti, attraverso la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche e sociali in provincia di Cuneo. Per tutte le informazioni: https://crcinnova.it/

CUADRI ETS

CUADRI ETS è un’associazione culturale che promuove arte, innovazione e cultura urbana. Ha già realizzato due mostre di grande successo per CRC Innova: “Charles M. Schulz. Una vita con i Peanuts” e “50 anni di Cubo. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, con oltre 50.000 visitatori complessivi. Cura il Festival dei Luoghi Comuni, evento annuale che unisce incontri divulgativi, performance e laboratori per riflettere su stereotipi e sul mondo contemporaneo. Collabora con artisti e sviluppa progetti partecipativi e rassegne anche per altri enti e al di fuori dei confini regionali. Per maggiori informazioni: https://cuadri.it

The Astrid Lindgren Company

La nostra missione è proteggere e diffondere l'opera di Astrid Lindgren in tutto il mondo. Vogliamo trovare i modi migliori per permettere al maggior numero possibile di bambini e adulti, in ogni parte del globo, di leggere i libri di Astrid Lindgren, vedere i suoi film o le sue rappresentazioni teatrali, ascoltare le sue canzoni e scoprire i suoi mondi. Sosteniamo partner e progetti che presentano le sue opere secondo prospettive nuove ed entusiasmanti. Ci facciamo guidare dai principi di Astrid Lindgren stessa che ha sempre avuto idee molto chiare e precise su ciò che è lecito, possibile e auspicabile fare. In un panorama mediatico in rapida evoluzione come quello attuale, le possibilità sono infinite. Dedichiamo molto tempo alla ricerca dei canali giusti, delle modalità espressive e dei nuovi format per diffondere il lavoro di Astrid Lindgren. Per maggiori informazioni: https://astridlindgren.com

Per informazioni:

Ufficio Stampa Cristina Negri – cristina.negri@fastwebnet.it – cell. 3338317018

Ufficio comunicazione CRC Innova