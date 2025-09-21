“Alla scoperta di un libro”: a Mondovì arriva Bruno Vallepiano con il suo “Il freddo nelle ossa”

Saranno i locali del Centro Studi Monregalesi di via Monte di Pietà 1 a ospitare, venerdì 26 settembre alle ore 18.00, la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vallepiano “Il freddo nelle ossa. L'ottava avventura di Mauro Bignami" (Golem Edizioni, 2025). Nell’’evento, inserito nella rassegna “Alla scoperta di un libro" promossa dalla Biblioteca Civica di Mondovì in seno al progetto “Città che legge”, l’autore dialogherà con Ornella Donna.
In quest’ultimo lavoro Bruno Vallepiano, scrittore e giornalista roburentese di lungo corso, riporta in auge Mauro Bignami (protagonista dei suoi ultimi romanzi) che nel tentativo di ritrovare un equilibrio interiore mettendo a tacere la smania di ricerca della verità, si dedica alla famiglia, agli amici, al lavoro e alle gite in montagna.
La scoperta di un cadavere durante un’escursione, tuttavia, lo catapulta nuovamente in un’indagine oscura. Mentre emergono segreti e tensioni familiari, Bignami si trova così ad affrontare il suo passato, combattuto tra il desiderio di verità e la paura di rivivere vecchi tormenti, trascinando il lettore in un’inchiesta che esplora un angolo grigio della nostra società.