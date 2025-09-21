 / Curiosità

Curiosità | 21 settembre 2025, 12:58

Bra, artista di strada incanta il pubblico, facendo “suonare” tubi e ciabatte

A Cheese 2025 lo show incredibile che sposa musica, creatività e sostenibilità

In foto il musicista di strada arrivato a Bra per Cheese

La batteria? Con tubi in pvc fuori uso e vecchie ciabatte. Sembrano gli strumenti musicali di un personaggio dei fumetti e invece a suonarli dal vivo è stato un artista di strada, che sabato 20 settembre ha stupito il pubblico di Cheese nel centro di Bra.

L’idea di usare materiali di recupero come percussioni non solo evidenzia la sua creatività, ma porta anche un messaggio forte riguardo al riciclo e alla sostenibilità. Perché gli oggetti che buttiamo non solo possono avere una seconda vita, ma anche fare buona musica.

 

Silvia Gullino

