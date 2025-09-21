Il premio Amico di Magliano assegnato a “Nonno Webcam”

È stato premiato ieri come “Amico di Magliano 2025” il quasi centenario, raggiungerà il secolo di vita il prossimo novembre, Cesare Aliberti, ospite della Casa di Riposo “Soggiorno Alfieri” e promotore dell’installazione di webcam in grado di diffondere il panorama del Roero a 360° in rete, immagini che hanno raggiunto e affascinato utenti di tutto il mondo.

Il premio, assegnato ogni due anni, è stato inserito nei festeggiamenti di San Maurizio, evento riproposto e rilanciato da Pro Loco e Comune ed ha permesso di conoscere da vicino un personaggio di grande carisma, lucidissimo e molto attivo, nonostante la carta d’identità.

Cesare Aliberti negli anni scorsi riuscì, con determinazione e testardaggine, a far installare alcune telecamere in grado di diffondere le immagini delle colline di Roero, piana del Tanaro e Langa a 360°, sfruttando la terrazza della casa di riposo in cui vive.

Con la complicità e l’appoggio delle responsabili della struttura (alla premiazione era presente la co-direttrice Sara Cagnasso) per qualche anno Aliberti ha potuto usufruire dei servizi di Panomax e la grande visibilità della Rete.

A causa dei costi del canone oggi il servizio di telecamere è inattivo e rimane in funzione una sola webcam, proprietà personale di Aliberti, in attesa che qualche ente o qualche privato lo aiuti nel ripristinare un servizio che, come ha raccontato lui stesso “ha raggiunto persone in tutto il mondo, che mi inviavano messaggi di ammirazione per il nostro territorio e che ha ispirato quella che oggi è “La langa del sole”, sistema capace di diffondere vedute da 10 paesi langaroli, Arguello, Bosia, Lequio Berria, Cerretto Langhe, Niella Belbo, Trezzo Tinella, Serravalle, Benevello, Mombarcaro e Diano d’Alba. Un peccato non poter avere altrettanto nel Roero”.

Cesare Aliberti è nato a Cornale di Magliano Alfieri e ha vissuto l’infanzia fra Alba e Magliano Alfieri, per poi trasferirsi a Torino e lavorare per Sip e Telecom: di qui la sua grande passione per la tecnologia.

Premiato dalla giovane sindaca Giulia Adriano alla presenza di numerosi sindaci del Roero, dell’ex senatore Marco Perosino, del sindaco di Diano d’Alba Ezio Cardinale e del consigliere provinciale Simone Manzone, Aliberti ha anche ricevuto una spilla della Regione Piemonte, donata dal presidente Alberto Cirio e consegnata dal consigliere regionale maglianese Daniele Sobrero.

Complimentissimi e congratulazioni sia al “Nonno Webcam”, com’è simpaticamente conosciuto Cesare Aliberti, sia all’iniziativa del comune di Magliano Alfieri, iniziata nel lontano 1999, quando venne premiata la figura di Romano Slizza, insegnante alla scuola professionale ex Inapli di Alba.