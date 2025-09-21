Scontro in località Case Rosse sulla SS 28: un ferito e lunghe code

Nel pomeriggio di oggi la Statale 28 è rimasta bloccata a lungo all’altezza della località Case Rosse, a causa di un sinistro stradale in cui è rimasto ferito un cinquantenne.

Soccorso dalla Croce Bianca di Pornassio, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Imperia in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con automobilisti costretti a tempi di attesa significativi. Il traffico, dopo diverse ore di disagi, sta lentamente tornando alla normalità.

Sul posto sono intervenute i carabinieri per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.