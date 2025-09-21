 / Viabilità

Viabilità | 21 settembre 2025, 17:15

Scontro in località Case Rosse sulla SS 28: un ferito e lunghe code

La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Il ferito non è in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi la Statale 28 è rimasta bloccata a lungo all’altezza della località Case Rosse, a causa di un sinistro stradale in cui è rimasto ferito un cinquantenne. 

Soccorso  dalla Croce Bianca di Pornassio, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Imperia in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con automobilisti costretti a tempi di attesa significativi. Il traffico, dopo diverse ore di disagi, sta lentamente tornando alla normalità.

Sul posto sono intervenute  i carabinieri per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

Diego David

