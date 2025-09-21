 / Viabilità

Viabilità | 21 settembre 2025, 20:11

Troppa gente sul Cuneo-Torino delle 19.24 e solo tre carrozze: passeggeri "invitati" a scendere a Fossano

La testimonianza di un passeggero, che ci ha inviato le fotro. Treno in ritardo di una ventina di minuti

Il treno regionale veloce 3244, partito da Cuneo alla volta di Torino alle 19.24 di oggi 21 settembre, è rimasto a lungo fermo a Fossano, accumulando un ritardo stimato  di circa venti minuti, in quanto le persone a bordo erano troppe per consentire il regolare svolgimento della corsa. 

Troppe le persone o troppo poche le carrozze? 

Erano infatti tre, come testimonia il dottor Elvio Russi, ex primario della Radioterapia di Cuneo, che ha inviato anche dei video a conferma delle sue parole. Russi evidenzia il paradosso di un servizio in cui, nonostante sia pagato, l'invito sia quello di scendere. 

"Per tre volte, a Fossano, è stato diffuso il messaggio che invitava l'utenza a scendere dal treno, altrimenti non sarebbe più ripartito per Torino. Sembra una barzelletta. E' così ogni domenica. Il treno è arrivato pieno già da Limone. E a Fossano, quando sono salite altre persone, era sul punti di esplodere. Vorrei vedere i treni che fanno la tratta Pinerolo-Rivoli: mi risulta che ci siano sempre almeno cinque carrozze, quasi sempre vuote. Bel modo di trattare un capoluogodi provincia come Cuneo". 

redazione

