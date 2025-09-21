Volley A1F. Presentata la Cuneo Granda Volley 2025/2026 nella Notte Magica del Volley [FOTO E VIDEO]

Una vera e propria Notte Magica del Volley ha acceso il cuore di Cuneo nella serata di ieri, sabato 20 settembre. In piazza Vincenzo Virginio è infatti andata in scena la presentazione ufficiale della Cuneo Granda Volley 2025/2026. Una serata da ricordare, tra sport, spettacolo e, soprattutto, tantissimo calore da parte dei tifosi: più di 500 infatti gli appassionati che hanno riempito la platea davanti al palco allestito per l'occasione.

Con il campionato sempre più vicino, la società biancorossa ha scelto un evento in grande stile per inaugurare la nuova stagione, con una formula rinnovata e una location simbolica, proprio nel cuore pulsante della città. Lo slogan della serata? "Abituatevi a cose mai viste".

A condurre la serata è stato Roberto Vassallo, giornalista, affiancato da Enrico Coggiola, addetto stampa e telecronista di Cuneo, e arricchita dalla presenza scenica dell'illusionista Luca Bono, che ha incantato il pubblico con numeri di magia spettacolari, trasformando una semplice presentazione in un vero e proprio show.

Ad aprire l’evento è stata l’Academy, con le giovani promesse del vivaio dal minivolley all'under 18, presentate da Gino Primasso, storico collaboratore e primo tifoso del club, che ha fatto i saluti iniziali. Poi è arrivata la prima sorpresa della serata, l'inno dell'Academy, novità di quest'anno, cantato da Andrea Geraudo.

La parola è poi passata a Barbara Pasqua, presidente dell'Academy, che ha sottolineato le collaborazioni sportive che stanno nascendo con altre realtà del territorio, come quella con l'Involley, e ha presentato tutti gli allenatori del giovanile. Altra grande emozione poi anche per la presentazione della nuova maglia dell’Academy con i title sponsor sopra, simbolo di una realtà sempre più attenta alla crescita del proprio settore giovanile.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità, a partire dalla padrona di casa, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, salita sul palco assieme ad Enrico Anghilante del CdA per fare l'augurio per la stagione e sottolineare come la società stia per portare il nome di Cuneo nei palazzetti di tutta Italia. Oltre a lei, presenti anche Paolo Bongiovanni, assessore regionale allo sport, e Daniela Silvestrin, direttrice generale dell'ATL Cuneo e Valli. Un segnale chiaro del forte legame tra la società e il territorio.

Dopo il primo numero di magia di Luca Bono, che ha lasciato il pubblico senza parole, sono poi saliti sul palco i presidenti della società Patrizio Bianco ed Emilio Manini, che hanno condiviso la propria emozione e fiducia in vista della nuova stagione, sottolineato l'importanza di chi scegliere di sostenere la società e ringraziato i tifosi.

è poi arrivato il momento più atteso:, le atlete che difenderanno i colori della Cuneo Granda Volley nella stagione 2025/2026.

Sfilano sul red carpet, in ordine di numero, le protagoniste:

Palleggiatrici: capitan Noemi Signorile, Safa Allaoui

Schiacciatrici: Margarita Martinez, Masa Pucelj, Jessica Rivero, Nova Marring

Centrali: Agnese Cecconello, Princess Atamah, Ela Koulisiani, Jaely Keene

Opposti: Bintu Diop, Erika Pritchard

Liberi: Anna Bardaro, Linda Magnani

Non è mancato un momento di leggerezza e simpatia, con un divertente botta e risposta tra Vassallo, Coggiola e le giocatrici, che hanno mostrato il loro lato più spontaneo e affiatato.

Spazio poi allo svelamento delle nuove divise da gara: rossa per le partite casalinghe, bianca per le trasferte, entrambe rinnovate nel design e nei dettagli, con l’aggiunta dei nuovi sponsor.

Applausi anche per la maglia del libero, che mantiene l’inconfondibile giallo Isiline. Un altro numero di magia firmato Bono ha accompagnato l’apparizione scenica della divisa, rendendo il momento ancora più suggestivo. Sul palco con la maglia anche Ivan Botta, CEO Isiline: "Abbiamo lavorato tanto a questa maglia. Sosteniamo Cuneo da sei anni, da sponsor tecnico siamo diventati appassionati", oltre che Paola Cardullo dello staff tecnico.

A seguire, l'inno delle Gatte, cantato dalla fedelissima Serena Garelli, e poi l’intervento dell’allenatore François Salvagni, che ha presentato lo staff tecnico e medico e lanciato un messaggio chiaro: “Abbiamo lavorato tanto, spero che dalla prossima settimana tutto il lavoro fatto si veda. Ho a disposizione un gruppo bellissimo, con De Stefano e i presidenti siamo riusciti ad allestire un gruppo di altissimo livello".

A chiudere la Notte Magica, l’ultimo spettacolare numero di Luca Bono: una nevicata scenica ha sorpreso la piazza, lasciando tutti a bocca aperta. Un tocco poetico per un evento che ha saputo unire sport, emozione e spettacolo.

Poi spazio alla convivialità, con gli appassionati protagonisti tra selfie-point, interviste e chiacchiere con le Gatte.

La festa però non si è conclusa sabato sera. Oggi, domenica 21 settembre, si torna in campo con il torneo internazionale House of Volley, un nuovo progetto europeo che unisce club di Serie A, settori giovanili e attività promozionali per valorizzare le città simbolo della pallavolo.

Appuntamento alle 17:30 al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta, dove la Cuneo Granda Volley affronterà le atlete croate dell’HAOK Mladost Zagabria, presenti anche ieri sera alla presentazione, in una sfida che apre ufficialmente la stagione anche dal punto di vista sportivo.

Una cosa è certa: la stagione è appena iniziata, ma a Cuneo, la magia è già nell’aria.