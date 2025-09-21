Bandiera Palestina sul Campidoglio, il Comune di Roma: "Accanto fiocco giallo per ostaggi"

(Adnkronos) - Dopo le polemiche, il Comune di Roma chiarisce sulla bandiera della Palestina esposta in Campidoglio. E come "impegno a simbolo di pace", posiziona al fianco del vessillo un fiocco giallo a sostegno della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas.

"A seguito della mozione approvata dall’Assemblea Capitolina lo scorso giovedì, è stata esposta in Campidoglio la bandiera della Palestina, in segno di solidarietà con la popolazione civile di Gaza, duramente colpita dagli attacchi dell’esercito israeliano. Accanto alla bandiera - spiega una nota del Campidoglio - è stato posizionato anche il fiocco giallo a sostegno della liberazione dei rapiti israeliani ancora ostaggi dei terroristi di Hamas. Con questo gesto, Roma rinnova il suo impegno ad essere un simbolo di pace contro la violenza, città aperta e universale, che promuove dialogo, rispetto reciproco e convivenza".

"Esprimo la mia ferma condanna per le recenti decisioni del consiglio municipale di Roma, e mi unisco alle critiche espresse dal presidente della Cer, Victor Fadlun. Si tratta di posizioni unilaterali, che non solo non favoriscono la pace, ma fanno il gioco di Hamas", il commento dell'ambasciatore di Israele in Italia Jonathan Peled facendo riferimento alla bandiera palestinese esposta in Campidoglio.

"È particolarmente grave e doloroso che ciò avvenga proprio a Roma, la città segnata dalla tragica morte del piccolo Stefano Gaj Tachè, vittima del terrorismo palestinese", conclude.