Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) -

Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall'inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall'australiano. L'olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l'ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata.

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 George Russell Mercedes +14.609

3 Carlos Sainz Williams +19.199

4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760

5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290

6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808

7 Lando Norris McLaren +34.227

8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310

9 Charles Leclerc Ferrari +36.774

10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262

13 Alexander Albon Williams +72.870

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580

15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237

17 Lance Stroll Aston Martin +96.392

18 Pierre Gasly Alpine 1 giro

19 Franco Colapinto Alpine 1 giro

20 Oscar Piastri McLaren ritiro

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Baku:

1 Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti

2 Lando Norris (McLaren) – 299 punti

3 Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti

4 George Russell (Mercedes) – 212 punti

5 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti

6 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti

7 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti

8 Alex Albon (Williams) – 70 punti

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti

11 Lance Stroll (Aston Martin)- 32 punti

12 Carlos Sainz (Williams)- 31 punti

13 Liam Lawson (Racing Bulls)- 30 punti

14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti

15 Esteban Ocon (Haas) – 28 punti

16 Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti

17 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti

19 Oliver Bearman (Haas) – 16 punti

20 Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti