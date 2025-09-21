Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) -
Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall'inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall'australiano. L'olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l'ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata.
Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 George Russell Mercedes +14.609
3 Carlos Sainz Williams +19.199
4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760
5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290
6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808
7 Lando Norris McLaren +34.227
8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310
9 Charles Leclerc Ferrari +36.774
10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262
13 Alexander Albon Williams +72.870
14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580
15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237
17 Lance Stroll Aston Martin +96.392
18 Pierre Gasly Alpine 1 giro
19 Franco Colapinto Alpine 1 giro
20 Oscar Piastri McLaren ritiro
Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Baku:
1 Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti
2 Lando Norris (McLaren) – 299 punti
3 Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti
4 George Russell (Mercedes) – 212 punti
5 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti
6 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti
7 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti
8 Alex Albon (Williams) – 70 punti
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti
11 Lance Stroll (Aston Martin)- 32 punti
12 Carlos Sainz (Williams)- 31 punti
13 Liam Lawson (Racing Bulls)- 30 punti
14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti
15 Esteban Ocon (Haas) – 28 punti
16 Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
17 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti
19 Oliver Bearman (Haas) – 16 punti
20 Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti