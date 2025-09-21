Lazio-Roma 0-1 Lorenzo Pellegrini decide il derby

ROMA (ITALPRESS) - Lo decide Lorenzo Pellegrini, l'uomo più atteso, il derby d'andata della Capitale. Allo Stadio Olimpico, dopo un'estate di rumors di mercato e settimane di parole in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini schiera a sorpresa il numero 7 dal primo minuto e il suo gol al 38' è l'unica marcatura di un Lazio-Roma che termina 1-0 in favore dei giallorossi. Primo tempo che non regala troppe emozioni nella prima mezz'ora, con tanta intensità ma poca qualità. La Roma nella fase iniziale si fa vedere di più nei pressi dell'area avversaria, ma senza riuscire ad arrivare mai alla conclusione. I biancocelesti - dopo aver dovuto fare i conti con l'infortunio muscolare di Dele-Bashiru - reagiscono e trovano al 17' con Pedro il primo tiro della partita, che finisce alto sopra la traversa della porta giallorossa. Ci prova anche Nuno Tavares, poi Zaccagni che è il primo a far sporcare i guanti a Svilar. La squadra di Sarri prende sempre più campo e al 33' non va troppo distante dal gol del vantaggio su un tiro-cross di Rovella sul quale nessuno degli attaccanti riesce ad arrivare con il timing giusto. Nel momento migliore della Lazio, però, arriva la rete della Roma: Tavares si fa strappare la palla da Rensch al limite dell'area di rigore, Soulè appoggia per Pellegrini, il quale piazza nell'angolino il pallone dell'1-0. Nel finale di parziale ancora occasioni da entrambi i lati: Ndicka salva su Dia, mentre Provedel evita il doppio svantaggio rispondendo a Rensch. La ripresa inizia con Provedel che mette in corner sul sinistro di Angelino, ma la chance più ghiotta della partita capita al 54' sui piedi di Dia. L'attaccante senegalese si invola a campo aperto verso la porta dopo un errore di Mancini, ma nell'uno contro uno con l'estremo difensore avversario in uscita alza troppo la traiettoria e si divora il pareggio. Il caldo si fa sentire, le energie iniziano a scarseggiare, così Sarri e Gasperini iniziano ad affidarsi alle due panchine. Ed è Castellanos, subentrato al posto del disastroso Dia, al 76' a smarcarsi bene in area e sfiorare il palo. Nel finale il match si incattivisce, Sozza si vede costretto a interrompere spesso il gioco e a cinque minuti dal '90 espelle Belahyane per un fallo duro a centrocampo su El Ayanoui. La Lazio anche in inferiorità numerica ci prova fino al triplice fischio e Cataldi al 94' colpisce in pieno il palo dalla distanza. Il risultato però non cambia più e la Roma ottiene la terza vittoria su quattro partite, volando a 9 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus momentaneamente capolista. Prosegue, invece, l'avvio complicato della Lazio di Sarri, ferma a quota 3 dopo aver incassato la terza sconfitta. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).