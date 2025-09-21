 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 21 settembre 2025, 12:15

Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia"

Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': &quot;Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia&quot;

(Adnkronos) - Il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium