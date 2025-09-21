 / 

Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli

(Adnkronos) - Ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. E l'Italia? Dopo lo storico record di medaglie (7) raggiunto grazie al bronzo di ieri di Nadia Battocletti nei 5000 metri, le ultime speranze azzurre sono sulla staffetta 4x400 femminile. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, domenica 21 settembre, ai Mondiali di atletica: 

02.05 Decathlon, 110 ostacoli  

02.55 Decathlon, lancio del disco  

04.35 Decathlon, salto con l’asta  

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto  

12.05 Salto in alto (femminile), finale  

12.35 800 metri (femminile), finale  

12.47 5000 metri (maschile), finale  

13.10 Lancio del disco (maschile), finale  

13.20 4×400 maschile, finale  

13.35 4×400 femminile, finale  

13.49 Decathlon, 1500 metri  

14.06 4×100 femminile, finale  

14.20 4×100 maschile, finale 

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. 

