Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne

(Adnkronos) - Un base jumper di 43 anni, residente ad Ala (Trento), ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi dopo essersi lanciato dalla cima del Monte Mezza, sopra Ospedaletto, in bassa Valsugana. L’uomo era salito assieme alla compagna, che lo ha accompagnato fino a 300 metri dal decollo, e sarebbe dovuto atterrare ad Ospedaletto. Quando la donna alla piazzola non lo ha visto arrivare ha lanciato l’allarme. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 10.45. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, e sono stati coinvolti il gruppo ricerche e il gruppo cinofilo del soccorso alpino.

Intorno alle 15.15, l’elicottero della Guardia di Finanza ha avvistato il corpo dell’uomo. Constatato il decesso, ottenuto il nullaosta dalle autorità, la salma è stata recuperata e portata in piazzola ad Ospedaletto.