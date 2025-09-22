Tre settimane in Francia con il programma di Campi e Scambi grazie al Lions Club di Savigliano-Saluzzo

E se ti dicessero che per tre settimane avrai l’opportunità di conoscere la cultura di un paese straniero e di incontrare persone da tutto il mondo?

Questa è stata la fortuna che mi è capitata quest'estate grazie al programma YEC dei Lions, programma di Campi e Scambi giovanili grazie al quale ho trascorso tre settimane in Francia.

Sono stato accolto nella bellissima Nantes, l'antica capitale della Bretagna, dalla famiglia di Marie e Ludovic e dei loro figli Rose e Henry. La tavola da pranzo per noi è stato un ponte tra culture. Grazie a loro ho scoperto le bontà locali francesi e li ho ringraziati portando direttamente dei cioccolatini saviglianesi e preparando piatti italiani e piemontesi.

La cucina ha unito anche le persone che ho incontrato nella seconda metà della mia esperienza a Dinan. Sedici giovani adulti da tutto il mondo (Turchia, Germania, Taiwan, Polonia, Olanda, Lituania, Norvegia, Danimarca, Francia e, ovviamente, Italia) riuniti per conoscersi e per esplorare la zona della Bretagna e Normandia, il memoriale dello sbarco in Normandia a Caen, l'isola di Mont Saint-Michelle famosa per le sue maree di 15 metri e molte città.

Davvero sentito è dunque il ringraziamento al Lions Club di Savigliano-Saluzzo, alla Dottoressa Laura Gissi Governa e alla signora Paola Forneris, grazie ai quali da anni gli studenti dell’Istituto Arimondi Eula possono godere di un’opportunità irripetibile che riempie loro il cuore, la mente e…lo stomaco!

Matteo Borghino

5 B Liceo Scientifico Arimondi