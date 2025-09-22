A Roata Chiusani l’ultimo saluto al 35enne Luca Ambrogio

Lutto a Roata Chiusani per la prematura scomparsa di Luca Ambrogio, 35 anni, di professione idraulico, spentosi all’hospice di Busca per l’aggravarsi del tumore che lo affliggeva da poco meno di due anni.

Ad annunciarne la scomparsa la madre Nadine, il padre Adriano, le sorelle Erika e Luana, insieme alla cara Giulia, a familiari, parenti e ai tanti amici coi quali condivideva passioni sincere come quella per la musica, da quella rap alla strumentale. "Una personalità forte e solare – lo descrive uno di loro, stringendosi al dolore dei familiari –, un ragazzo che amava profondamente la vita e che non si è mai rassegnato al male che lo aveva colpito in così giovane età".

I funerali si terranno mercoledì 24 settembre presso la chiesa parrocchiale della frazione centallese alle ore 10.

La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Magliano Alpi con ritorno delle ceneri alle ore 16.30 presso il cimitero di Roata Chiusani.

Domani, martedì 23 settembre il rosario di preghiera, nella stessa parrocchiale.

Sabato 4 ottobre alle ore 18 la messa di settima, sabato 25 ottobre alla medesima ora la trigesima, sempre nella parrocchiale della frazione.