A Rocca de' Baldi la “Giornata della biodiversità”

Il Comune di Rocca de’ Baldi, il Comizio Agrario, il Centro studi etnografici Museo “Augusto Doro”, la rivista online Margutte, la Pro Loco Roccadebaldese e la Società Dante Alighieri di Mondovì, organizzano domenica 28 settembre 2025 dalle ore 9.30 alle 18 presso il parco del castello di Rocca de’ Baldi la “Giornata della biodiversità”.

Ore 9,30 Apertura del Parco

Ore 9,30 – 18: Esposizione e scambio di semi e piantine per l’orto (e non solo) da parte dei Soci del Comizio Agrario di Mondovì, della Pro Loco Roccadebaldese, de “La Milpa”, organizzazione di tutela ambientale promotrice, con altri, dei “Custodi del suolo”, e di tutti coloro che vorranno partecipare.

Saranno presenti inoltre i volontari del Castello con oggettistica vintage e gadget; la Società per gli Studi storici della provincia di Cuneo che offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della loro biblioteca; l’Associazione Nigella con i suoi prodotti, gli “Sgasà”, una Comunità a consumo sostenibile.

Saranno anche presenti rappresentanti di associazioni e produttori agricoli locali con le loro specialità.

Ore 9,30 - Saluti di Alfonso Porfido, Sindaco del Comune di Rocca de’ Baldi, di Michele Quaranta, del Centro studi etnografici – Museo “Augusto Doro”, di Guido Viale, del Comizio Agrario;

ore 10,00 - Convegno “Salute del suolo, salute di tutti gli esseri viventi”.

Partecipano:

Andrea Giaccardi, agricoltore (azienda Orto del Pian Bosco), collaboratore dell’UNISG di Pollenzo, del Comizio Agrario ed altri enti: “Rigenerare il suolo. Buone pratiche agrarie per migliorare la fertilità e la salute della terra”;

Gianfranco Peano, Legambiente Cuneo: “Presentazione del progetto Echo Soil” - ECHO (Engaging Citizens in Soil Science: The Road to Healthier Soils) è un progetto di ricerca e innovazione finanziato dall'Unione Europea nel contesto del programma Horizon Europe. ECHO mira a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini europei nella protezione e nel ripristino del suolo, rafforzando le loro conoscenze e competenze in questo ambito fondamentale.

Modera Attilio Ianniello del Comizio Agrario di Mondovì.

Ore 11,30 Dibattito ed eventuali presentazioni di ulteriori progetti di agricoltura rigenerativa e solidale.

Ore12,30 - Pausa pranzo - Pranzo comunitario al sacco nel parco del Castello.

Chi lo desidera può consumare un pasto presso la Locanda del Castello di Rocca de’ Baldi. Per prenotare telefonare al 3516807794 o scrivere a lalocandadelcastellorocca@gmail.com

Ore 14,45 – Gianfranco Peano eseguirà una dimostrazione pratica di campionamento del suolo utilizzando il kit fornito dal Progetto nel suolo del frutteto e orto del Comizio Agrario sito nel parco del Castello di Rocca de’ Baldi.

Ore 15,30 Seminare parole e canti di cambiamento (a cura della rivista online Margutte, dell’Associazione “100 Thousand Poets for change”, e della Società Dante Alighieri di Mondovì).

Ogni anno si tiene l’evento di poesia globale 100 Thousand Poets for Change (100mila Poeti per il Cambiamento). Si tratta della più grande performance poetica ed artistica di ogni tempo, che coinvolge annualmente migliaia di poeti, musicisti e artisti impegnati per la realizzazione di una società a misura d’uomo dove pace, attenzione all’ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, giustizia sociale, diritti umani siano sempre più attuati e vissuti in profondità.

Parteciperanno i poeti Patrizia Camedda, Franco Canavesio, Gianluca Mantoani, Beppe Mariano, Carlo Molinaro, Daniela Pericone, Max Ponte, Silvia Rosa, Angela Suppo, Anna Tabbia, Stefano Vitale.

Microfono aperto per chiunque voglia leggere le sue poesie.

Musica a cura del gruppo occitano l’Adrèch.

Possibilità di visitare il Castello e il Museo Etnografico "Augusto Doro" di Rocca de’ Baldi nei seguenti orari: 14:45 e 17:00.

Per info e prenotazioni alla visita, scrivere a info@cuneoalps.it o telefonare al 0171 698749.

Info: Comizio Agrario – Piazza Ellero n. 45 – 12084 Mondovì - Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12). E-mail comizioagrario1867@gmail.com

Castello Museo, Piazza Pio VII, Rocca de’ Baldi. Cell. 351 956 8945. E. mail info@museodoro.it