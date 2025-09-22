Alba scende in piazza per Gaza: "Sappiamo da che parte stare, e lo urleremo a gran voce!" [FOTO E VIDEO]

Al grido di "Alba lo sa da che parte stare" in tantissimi sono scesi in piazza questa sera, lunedì 22 settembre, per manifestare in segno di solidarietà al popolo palestinese.

L’iniziativa, promossa diverse associazioni attiviste locali, è partita dalla Zona H, per raggiungere piazza Michele Ferrero dove si è svolto il presidio pubblico.

"In questi ultimi giorni - spiegano gli organizzatori - la situazione in Palestina si è fatta più complicata, dopo la notte di domenica, illuminata a giorno dai missili (solo in 20 minuti 37) dei giorni successivi si sa bene poco, ma noi continuiamo la mobilitazione in supporto dei palestinesi e la protestare contro l'occupazione feroce della Palestina da parte di Israele. Noi non ci fermiamo, Alba non si ferma e dice no al genocidio. Sappiamo da che parte stare, e lo urleremo a gran voce!".