 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 settembre 2025, 17:07

Borgo San Dalmazzo celebra l'amore: festa per un centinaio di coppie

A Palazzo Bertello la tradizionale cerimonia degli anniversari di matrimonio. La sindaca Robbione: "Siete testimonianza quotidiana di comunità familiare"

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Domenica 21 settembre, presso Palazzo Bertello, si è svolta la tradizionale Festa degli Anniversari di Matrimonio, promossa dall’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo. L’evento ha visto la partecipazione di circa un centinaio di coppie.

Ad accogliere i coniugi la sindaca Roberta Robbione, l’assessora Michela Galvagno e i consiglieri Alessandro Monaco e Luca Bottero, che hanno espresso a ciascuna coppia i più sentiti auguri attraverso la consegna di una pergamena commemorativa.

Il messaggio ufficiale ha sottolineato l’importanza del legame coniugale come fondamento della comunità:

«Congratulazioni per l'importante traguardo che avete raggiunto insieme. Borgo San Dalmazzo è in festa con voi che siete testimonianza quotidiana di comunità familiare. Nel corso degli anni avete mantenuto saldo l'impegno che vi siete assunti e, grazie all'amore che vi unisce, siete oggi per la comunità un esempio concreto del sostegno reciproco e costante che rappresenta il punto di forza della vita della coppia e della nostra società».

La cerimonia è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale di Federico Bersia, docente dell’Istituto Civico Musicale “Dalmazzo Rosso”. A conclusione dell’incontro, gli ospiti hanno potuto condividere un momento conviviale grazie al buffet curato da Markas.

I momenti della giornata nella galleria di immagini.

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

Dei momenti della giornata dedicata agli anniversari di matrimonio di un centinaio di coppie al Palazzo Bertello

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium