Attualità | 22 settembre 2025, 13:56

Confermata l’allerta gialla sulle valli Po, Belbo e Bormida. Livello attuale di pericolo per piogge arancione nel Cortemiliese

Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti

Nell'immagine l'allerta per pericolo attuale di rischio idrogeologico

Nel suo ultimo bollettino delle 12.22 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) ha confermato per la giornate di oggi e domani, lunedì 22 e martedì 23, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sui territori delle valli Po, Belbo e Bormida.

"Oggi pomeriggio e questa sera – vi si legge – sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al Vco e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti. Mercoledì ancora instabilità diffusa su gran parte della regione, con rovesci e temporali intermittenti".
 

Da segnalare anche come, in ragione delle forti piogge cadute sulla valle Bormida dalla serata di ieri (nell'immagine sotto), il pericolo attuale idrogeologico sia a livello rosso in una vasta zona della provincia di Alessandria, compreso il capoluogo e l’Acquese. Il livello di pericolo per piogge risulta arancione in diversi comuni delle Langhe, tra i quali i cuneesi Cortemilia, Perletto e Pezzone Valle Uzzone.

