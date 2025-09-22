Confermata l’allerta gialla sulle valli Po, Belbo e Bormida. Livello attuale di pericolo per piogge arancione nel Cortemiliese

Nel suo ultimo bollettino delle 12.22 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) ha confermato per la giornate di oggi e domani, lunedì 22 e martedì 23, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sui territori delle valli Po, Belbo e Bormida.

"Oggi pomeriggio e questa sera – vi si legge – sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al Vco e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti. Mercoledì ancora instabilità diffusa su gran parte della regione, con rovesci e temporali intermittenti".



Da segnalare anche come, in ragione delle forti piogge cadute sulla valle Bormida dalla serata di ieri (nell'immagine sotto), il pericolo attuale idrogeologico sia a livello rosso in una vasta zona della provincia di Alessandria, compreso il capoluogo e l’Acquese. Il livello di pericolo per piogge risulta arancione in diversi comuni delle Langhe, tra i quali i cuneesi Cortemilia, Perletto e Pezzone Valle Uzzone.