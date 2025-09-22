 / Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 15:55

Cuneo, via della Battaglia: chiusura totale il 22-23 settembre per lavori Enel

Posa di cavi elettrici interrati tra via del Passatore e via Borgetto. Dal 23 settembre al 10 ottobre senso unico alternato con semaforo

Immagine di repertorio

A seguito dell’autorizzazione rilasciata alla società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. (rif. prot. n. 18994 del 28/02/2025), saranno eseguiti lavori di scavo per la posa di cavi elettrici interrati in Via della Battaglia e Via Brissia a Cuneo.

Interventi previsti in via della Battaglia:

Dal 22 al 23 settembre 2025 - Chiusura totale al transito e divieto di sosta h24 nel tratto compreso tra Via del Passatore e Via Borgetto (altezza civici 230–226).

Dal 23 settembre al 10 ottobre 2025 - Istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri, e divieto di sosta h24 nel tratto compreso tra i civici 267 e 192.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta FALF IMPIANTI S.r.l. per conto di ENEL, con attraversamento della carreggiata e movimentazione mezzi per la posa dei cavi e il ripristino del manto stradale.

Sarà garantito il transito pedonale in sicurezza, l’accesso ai carrai, agli ingressi condominiali e alle attività produttive.

Si raccomanda la massima attenzione alla segnaletica stradale.

