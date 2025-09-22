Doppio appuntamento tra i "gemellati" Ceva e Le Val

Doppio appuntamento per i comitati del gemellaggio tra Ceva e Le Val.

Nelle scorse settimane, una delegazione cebana ha partecipato alla "395 Fiera della Salsiccia": la giornata è iniziata con l’accoglienza del sindaco Jeremy Giuliano e da alcuni membri del direttivo del “Comitato Valese del Gemellaggio Ceva Le Val”.

La giornata è proseguita con il programma che prevedeva il mercato dei sapori, intrattenimenti e animazione per piccoli e adulti, sfilate di gruppi musicali, confraternite da tutta Europa con la corte in costume storico del Re Luigi 13° guidati da “Gargantua".

La mattinata si è conclusa con la nomina dell'assessore Luca Prato a confratello della "Confrerie Sant'Antoni Dou Porquet".

Il legame di amicizia tra i due comuni è stato poi nuovamente festeggiato in occasione della 64^ Mostra del Fungo, con la presenza di una delegazione francese che ha preso parte alla tre giorni di eventi.

Il gruppo, accolto da Ezio Calvo, ha partecipato all'inaugurazione della mostra dove Andre Nal, presidente Valese del Comitato Gemellaggio, ha portato i saluti inviati da Sindaco di Le Val, Jeremy Giuliano.

Domenica, dopo la visita della mostra e i saluti nella sede Comunale accolti dal Vicesindaco Fabio Ferrero, il gruppo ha gustato polenta e funghi cebani presso l'AMA Brenta.

Dopo la foto di rito sulla scalinata del duomo in compagnia del Sindaco Fabio Mottinelli la giornata è terminata con i saluti e un caloroso arrivederci al prossimo incontro.