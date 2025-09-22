Emergenza sulla SS760 a Saluzzo: sottopasso allagato

È in atto in questo momento un intervento d'emergenza sulla SS 760 a Saluzzo, dove il sottopassaggio risulta allagato con circa mezzo metro d'acqua, rendendo difficile il transito dei veicoli.

Le squadre dei Vigili di Fuoco sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. L'ANAS è stata prontamente allertata per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e drenaggio dell'acqua accumulata.

Si raccomanda agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.