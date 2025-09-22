Il Distretto del Cibo del Roero si è presentato a Cheese [VIDEO]

Un talk nel pomeriggio domenicale di Cheese è stata l’occasione per presentare il Distretto del Cibo del Roero, iniziativa partita da alcuni mesi che pian piano si sta consolidando e raccogliendo tutte le sinergie del territorio roerino.

Ospite di Ascom Bra nello stand di Bra’s, il suo presidente Silvio Artusio Comba ha potuto delinearne le finalità e raccontare i primi passi dell’iniziativa confrontandosi con il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e con il vicesindaco di Bra Biagio Conterno.

“In questo contesto sono in compagnia di persone e amici che di valorizzazione e tutela delle produzioni agroalimentari ne sanno un bel po’ ed è un onore poter spiegare il nostro Distretto del Cibo del Roero in un luogo come Cheese. D’altronde non lavoriamo solo sull’attenzione alla produzione, ma anche sulla commercializzazione degna dei prodotti in base alla loro altissima qualità. Dev’esserci il giusto ritorno per chi produce, nell’ambito di una filiera efficace, per avere prodotti al giusto prezzo sia per chi produce sia per chi acquista. Ora è il momento in cui dobbiamo promuoverci ed essere molto attenti alla fase della commercializzazione, mettendo insieme tutte le peculiarità e le biodiversità del nostro territorio”.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Il dibattito ha messo in luce le possibilità future del Distretto del Cibo del Roero ed è stato condotto con attenzione con interventi, suggestioni e spunti molto interessanti da parte dei presenti.

In mattinata il presidente Silvio Artusio Comba aveva partecipato all’inaugurazione di Roero Cultura a Canale, sempre per la promozione del Distretto del Cibo del Roero.