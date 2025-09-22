 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 settembre 2025, 19:27

Il presidente Robaldo e il consigliere Sannazzaro alla Carovana della Pace 2025 di Boves

La Provincia di Cuneo ribadisce il suo impegno e la sua vicinanza alle iniziative di sensibilizzazione

Il presidente Robaldo e il consigliere Sannazzaro alla Carovana della Pace 2025 di Boves

Domenica 21 settembre, giornata internazionale della pace, la Provincia di Cuneo ha partecipato della Carovana della Pace 2025 di Boves, l’iniziativa di sensibilizzazione nata nel 1986 e giunta alla 19^ edizione con una grande partecipazione di gruppi e organismi della società. Suddivisi in 3 gruppi, i numerosi partecipanti sono partiti da Cuneo, da Borgo san Dalmazzo e da Chiusa Pesio per darsi appuntamento alle quattro di pomeriggio in piazza Italia a Boves, città della memoria e della pace, dove si sono succeduti gli interventi dell’attivista congolese John Mpaliza, di don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, del missionario Mons. Aurelio Gazzera, Vescovo in Centrafrica, e del giornalista Gad Lerner.

A rappresentare l’ente provinciale sono stati il presidente Luca Robaldo e il consigliere Davide Sannazzaro, che hanno ribadito l’impegno e la vicinanza dell’amministrazione a queste iniziative di sensibilizzazione perché la pace è “un valore che si costruisce giorno dopo giorno, a partire dai territori”.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium