Maltempo, colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo in supporto a Spigno Monferrato per le ricerche di un disperso

Danni, persone isolate e un disperso nell'Alessandrino a causa del maltempo, che si è abbattuto nelle scorse ore sul basso Piemonte. Il fiume Bormida ha esondato travolgendo un campeggio e molte persone sono state fatte evacuare.

In rinforzo alle squadre dei colleghi vigili del fuoco impegnati a Spigno Monferrato nelle operazioni di ricerca è partita da Cuneo la colonna mobile con i 5 soccorritori fluviali.



La partenza stamattina alle 10, per riunirsi con gli altri colleghi delle colonne mobili di Torino e Asti.