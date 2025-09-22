 / Attualità

Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 14:39

Maltempo, colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo in supporto a Spigno Monferrato per le ricerche di un disperso

La partenza stamattina alle 10 con 5 soccorritori fluviali, che si sono uniti ai colleghi di Torino e Asti alla volta dell'Alessandrino

Immagine di repertorio

Danni, persone isolate e un disperso nell'Alessandrino a causa del maltempo, che si è abbattuto nelle scorse ore sul basso Piemonte. Il fiume Bormida ha esondato travolgendo un campeggio e molte persone sono state fatte evacuare. 

In rinforzo alle squadre dei colleghi vigili del fuoco impegnati a Spigno Monferrato nelle operazioni di ricerca è partita da Cuneo la colonna mobile con i 5 soccorritori fluviali.

La partenza stamattina alle 10, per riunirsi con gli altri colleghi delle colonne mobili di Torino e Asti.

Redazione

