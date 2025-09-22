Novello premia 47 Maestri del Commercio della Granda

Domenica 28 settembre, nella prestigiosa cornice del Castello di Novello, 50&Più e 50&PiùEnasco, aderenti a Confcommercio, premieranno 47 imprenditori della provincia di Cuneo operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Donne e uomini ai quali verrà riconosciuta la longevità lavorativa e il prezioso contributo offerto allo sviluppo economico del territorio. A loro saranno conferite le prestigiose onorificenze delle “Aquile”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione, guidato dal presidente Ferruccio Dardanello, insieme al presidente regionale Giancarlo Quaranta. Saranno presenti numerose autorità regionali, provinciali e locali, tra cui il sindaco di Novello.

“50&Più – sottolinea Ferruccio Dardanello – è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro, che conta circa 400.000 soci in tutta Italia. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la tutela dei propri iscritti, valorizzando gli over 50 come risorsa per la società e promuovendone il ruolo attivo, offrendo loro assistenza e supporto.”

Il riconoscimento di “Maestro del Commercio 50&Più” viene attribuito con tre diverse onorificenze: “Aquila di diamante” a chi ha superato i 50 anni di attività, “Aquila d’oro” a chi ha superato i 40 anni, “Aquila d’argento” a chi ha oltrepassato i 25 anni di impegno professionale. Quest’edizione sarà particolarmente significativa perché saranno 12 imprese riceveranno l’Aquila di diamante per oltre 50 anni di attività, 20 imprese saranno insignite dell’Aquila d’oro e 15 imprese riceveranno l’Aquila d’argento.

“Questa edizione – conclude Dardanello – è foriera di qualcosa di speciale: celebrare oltre mezzo secolo di lavoro e di dedizione significa tramandare valori, impegno e passione che hanno contribuito a far crescere la nostra comunità.”