Attualità | 22 settembre 2025, 16:40

Novello premia 47 Maestri del Commercio della Granda

Domenica 28 settembre al Castello la cerimonia di 50&Più Confcommercio. Dodici imprese riceveranno l'Aquila di diamante per oltre 50 anni di attività

Presidente del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione, Ferruccio Dardanello

Domenica 28 settembre, nella prestigiosa cornice del Castello di Novello, 50&Più e 50&PiùEnasco, aderenti a Confcommercio, premieranno 47 imprenditori della provincia di Cuneo operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Donne e uomini ai quali verrà riconosciuta la longevità lavorativa e il prezioso contributo offerto allo sviluppo economico del territorio. A loro saranno conferite le prestigiose onorificenze delle “Aquile”.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.30 e vedrà la partecipazione del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione, guidato dal presidente Ferruccio Dardanello, insieme al presidente regionale Giancarlo Quaranta. Saranno presenti numerose autorità regionali, provinciali e locali, tra cui il sindaco di Novello.

50&Più – sottolinea Ferruccio Dardanelloè un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro, che conta circa 400.000 soci in tutta Italia. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza e la tutela dei propri iscritti, valorizzando gli over 50 come risorsa per la società e promuovendone il ruolo attivo, offrendo loro assistenza e supporto.

Il riconoscimento di “Maestro del Commercio 50&Più” viene attribuito con tre diverse onorificenze: “Aquila di diamante” a chi ha superato i 50 anni di attività, “Aquila d’oro” a chi ha superato i 40 anni, “Aquila d’argento” a chi ha oltrepassato i 25 anni di impegno professionale. Quest’edizione sarà particolarmente significativa perché saranno 12 imprese riceveranno l’Aquila di diamante per oltre 50 anni di attività, 20 imprese saranno insignite dell’Aquila d’oro e 15 imprese riceveranno l’Aquila d’argento.

Questa edizione – conclude Dardanello è foriera di qualcosa di speciale: celebrare oltre mezzo secolo di lavoro e di dedizione significa tramandare valori, impegno e passione che hanno contribuito a far crescere la nostra comunità.”

