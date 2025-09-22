Oltre duemila alla Granfondo Alpi del Mare. Il Comune di Mondovì: "Un grande evento, ci scusiamo per i disagi causati ai cittadini"

Più di duemila partecipanti alla prima edizione della Granfondo Alpi del Mare. Un successo numerico che ha colorato di viola le strade della città di Mondovì, ma che ha, inevitabilmente, provocato alcuni disagi a tutti i residenti, costretti a fare i conti con divieti e chiusure. Proprio a loro è rivolto il ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale.

"Una manifestazione ad ampio respiro che ha coinvolto gran parte della città, proiettando Mondovì e l’intero Monregalese ai vertici ciclistici regionali e non solo: tantissime, infatti, le presenze da fuori Piemonte e altrettanto numerose quelle dall’estero, con corridori giunti addirittura dalla Cina e dal Brasile - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni e allo Sport, Alessandro Terreno -. Sono stati tre giorni di grande festa che hanno animato l’intera città grazie alla Music Run, allo spettacolo We Love 2000, alla Granfondo, alla Cicloturistica e al villaggio sportivo in generale. Tre giorni che hanno incontrato il favore di molti abitanti e la collaborazione di numerosi commercianti che hanno addobbato le vetrine a tema sportivo.

A tutti loro, agli organizzatori, agli sponsor, alle forze dell’ordine, ai soccorritori, alle associazioni sportive dilettantistiche monregalesi (Atletica Mondovì, PAM e Team Marguareis), al Movì Festival e a tutta la straordinaria macchina di volontari, il nostro più sincero ringraziamento.

Oggi, però, desideriamo rivolgere la nostra riconoscenza ai cittadini monregalesi per la loro pazienza e la loro disponibilità, perché tra divieti e chiusure, la Granfondo Alpi del Mare ha fortemente impattato con le attività quotidiane di ciascuno, costringendo famiglie e residenti a modificare i loro programmi settimanali e domenicali soprattutto.

Siamo consapevoli dei disagi arrecati e delle migliorie comunicative da apportare, ma crediamo che, anche grazie alle segnalazioni e al senso civico manifestato, la città di Mondovì abbia dimostrato di essere ormai in grado di ospitare e organizzare eventi sportivi di così grande portata".