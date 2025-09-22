"Orgogliosi ed emozionati del successo della 64^ Mostra del fungo di Ceva"

Si è chiusa con un grande successo di pubblico la 64^ edizione nazionale della Mostra del fungo di Ceva che, dal prossimo anno, sarà di respiro internazionale.

Dopo mesi di intenso lavoro, il Gruppo Micologico Cebano, già pronto a mettersi al lavoro, traccia un bilancio, attraverso il suo presidente, Giorgio Raviolo: "Grazie a tutti per questa edizione: un grande successo di pubblico con tantissimi visitatori sabato e domenica alle nostre collezioni ed esposizioni micologiche e botaniche ed al Museo del fungo e a tutte le altre attività presenti in città. Grazie ai soci volontari del Gruppo coordinati dal direttore scientifico della Mostra Nicolò Oppicelli e agli amici micologi provenienti dalle altre regioni italiane e dalla Francia. Grazie al sindaco Fabio Mottinelli, a tutta l’Amministrazione ed ai dipendenti comunali. Grazie alle associazioni locali. Grazie agli Enti pubblici e privati che sostengono le ns attività. E ora al lavoro per l’edizione 2026 internazionale.

Per questo non possiamo che essere orgogliosi e pure emozionati. Un traguardo che arriva dopo decenni di grande lavoro grazie alla collaborazione con il Comune. Per noi uno stimolo ulteriore a non fermarci. Con il pensiero a chi ci ha preceduto e ha posto le basi per tutto questo. D’altronde la vocazione internazionale della nostra Mostra risiede, fin dagli inizi, nella partecipazione di studiosi da tutta Europa. Arrivederci al 2026!".