Piazza Galimberti: giovedì 2 ottobre intervento alle fognature con modifiche alla viabilità

Nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025, il Condominio "Ex Sassoli" con sede in Cuneo ha programmato un intervento di videoispezione e spurgo fognario presso il tombino ubicato a lato del civico 1 di piazza Galimberti, all’intersezione con via Bonelli e via Savigliano.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e il posizionamento dei mezzi della ditta esecutrice, sarà necessario occupare temporaneamente parte della carreggiata e degli stalli di sosta presenti in loco.

In particolare:

– dalle ore 8 alle ore 17 del giorno giovedì 2 ottobre 2025, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti tratti:

• Piazza Galimberti, lato civico n. 1/c angolo via Bonelli (circa 37,5 mq)

• Piazza Galimberti, lato civico n. 1 angolo via Savigliano (circa 25 mq)

– nello stesso orario, è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare nell’area di intersezione piazza Galimberti / via Bonelli / via Savigliano, con interdizione:

• alla svolta a destra verso via Bonelli

• all’immissione su via Savigliano

La regolamentazione sarà garantita mediante segnaletica stradale e/o personale moviere.

Durante l’intervento dovranno essere garantiti i regolari transiti pedonali e veicolari compatibilmente con le esigenze di cantiere, nonché l’accesso ai carrai, ingressi condominiali ed esercizi commerciali.

Al termine delle operazioni, e comunque entro le 17, la ditta esecutrice provvederà allo sgombero completo dell’area e al ripristino delle condizioni di sicurezza per la libera circolazione.