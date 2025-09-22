Piazza Galimberti: giovedì 2 ottobre intervento alle fognature con modifiche alla viabilità

Nella giornata di giovedì 2 ottobre 2025, il Condominio "Ex Sassoli" con sede in Cuneo ha programmato un intervento di videoispezione e spurgo fognario presso il tombino ubicato a lato del civico 1 di piazza Galimberti, all’intersezione con via Bonelli e via Savigliano.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e il posizionamento dei mezzi della ditta esecutrice, sarà necessario occupare temporaneamente parte della carreggiata e degli stalli di sosta presenti in loco.
In particolare:
– dalle ore 8 alle ore 17 del giorno giovedì 2 ottobre 2025, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei seguenti tratti:
• Piazza Galimberti, lato civico n. 1/c angolo via Bonelli (circa 37,5 mq)
• Piazza Galimberti, lato civico n. 1 angolo via Savigliano (circa 25 mq)
– nello stesso orario, è prevista la chiusura temporanea al transito veicolare nell’area di intersezione piazza Galimberti / via Bonelli / via Savigliano, con interdizione:
• alla svolta a destra verso via Bonelli
• all’immissione su via Savigliano
La regolamentazione sarà garantita mediante segnaletica stradale e/o personale moviere.
Durante l’intervento dovranno essere garantiti i regolari transiti pedonali e veicolari compatibilmente con le esigenze di cantiere, nonché l’accesso ai carrai, ingressi condominiali ed esercizi commerciali.
Al termine delle operazioni, e comunque entro le 17, la ditta esecutrice provvederà allo sgombero completo dell’area e al ripristino delle condizioni di sicurezza per la libera circolazione.