"Sac The Sac": l’avventura continua e intreccia nuovi legami con Garessio

Il progetto narrativo “Sac The Sac” – ideato da Elisabetta Visini e Federico Ubezio continua a crescere e intrecciare nuove collaborazioni con il Comune di Garessio. Questa settimana, l’inconfondibile “sacco viaggiatore” è stato omaggiato da una speciale opera realizzata da Stefani Nasi, in arte Matita, nota artista del territorio.

Alla consegna dell’opera ha preso parte anche l’Assessore Michele Odda, che ha voluto accompagnare gli autori in un momento simbolico e suggestivo: una visita al “Sac di Legno”, la piccola opera installata presso i ruderi del Castello, punto panoramico da cui si gode una vista eccezionale sul Borgo.

Un gesto che conferma l’interesse istituzionale e artistico per un progetto letterario che, partito come racconto per ragazzi, ha saputo farsi veicolo di valori universali: curiosità, scoperta, cultura e bellezza.

"Sac The Sac” è infatti un viaggio narrativo e visivo che trasporta i lettori – giovani e adulti – in avventure fantastiche ma anche profondamente legate al mondo reale: dai paesaggi del Nord Europa (nel primo libro, Alla scoperta del magico Nord) fino ai templi e alle spiagge della Thailandia (Nella terra del sorriso, uscito a maggio 2025).

"Abbiamo voluto portare Sac nel cuore del nostro territorio – ha dichiarato l’Assessore Odda – per riconoscere il valore educativo e culturale di questo personaggio, che parla ai giovani in modo intelligente e creativo. La collaborazione con gli autori continuerà anche nei prossimi mesi.”

Il progetto, che esiste anche in formato bilingue e viene già utilizzato in contesti scolastici, si arricchisce così di una dimensione ancora più partecipata, grazie all’arte di Matita e all’impegno delle istituzioni locali.

Il viaggio di Sac non si ferma. Anzi, continua. E coinvolge sempre più persone, luoghi e cuori.