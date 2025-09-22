Si chiude con numeri da record la presenza di Bra's a Cheese

La Salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra hanno conquistato tutti a Cheese, a partire dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini passando per il panettiere più famoso della tv Fulvio Marino, fino all’assessora all’agricoltura della città di Roma Sabrina Alfonsi con lo chef capitolino Marco Morello. Sono stati solo alcuni tra i protagonisti dei talk curati dal giornalista Marcello Pasquero che hanno richiamato un pubblico attento e interessato e alimentato il dibattito sulla tutela e la protezione delle eccellenze braidesi.

Numeri da record con oltre 2.500 taglieri serviti, 1.000 piatti di riso con salsiccia preparati, 350 kili di salsiccia servita nei coni da passeggio, 250 kg di formaggio e più 150 teglie di focaccia.

"È partita nel modo migliore la rincorsa a Bra’s 2026, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre 2026 – commenta il direttore di Ascom Bra e del consorzio della salsiccia di Bra Luigi Barbero – lo stand dedicato alle eccellenze braidesi è stato letteralmente preso d’assalto da appassionati e curiosi presenti a Cheese. Centinaia di persone hanno assistito ai talk predisposti nell’apposita area per uno straordinario momento di confronto sul futuro di Salsiccia, formaggio, pane e riso di Bra. Il ringraziamento va a Slow Food, alla città di Bra e a tutta la struttura di Ascom Bra, impegnata in prima fila nella cura dello stand e al direttore artistico di Bra’s Valentina Moretto".

L’area talk di Bra’s si è aperta con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore regionale Paolo Bongioanni, segnando l’inizio di una serie di appuntamenti ricchi di contenuti e con protagonisti di spicco.

Il programma degli incontri è proseguito con un interessante confronto tra la salsiccia e il gin delle Valli cuneesi, guidato da Manuela Mattalia di Bordiga, Leo Rieser di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta e Alessandro Terreno, assessore al Comune di Mondovì.

Nell’occasione sono state annunciate in anteprima le date di Giny, il festival del Gin e del Ginepro in programma a Mondovì dal 30 maggio al 2 giugno 2026.

Molto apprezzato lo show cooking dello chef Marco Morello del ristorante Collettivo Testaccio di Roma, che ha saputo valorizzare i prodotti braidesi in ricette innovative, così come l’aperitivo organizzato da ITS, che ha regalato un momento conviviale ai partecipanti presentando la nuova sede nella ex caserma Trevisan, fortemente voluta da Ascom e Tesisqare.

Sabato 20 settembre, il programma dei talk si è aperto con “SOS Bra chiama Bra”, che ha visto la partecipazione di Francesco Osella, presidente della banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Luigi Barbero, direttore generale Ascom Bra, e Sebastiano Dutto, presidente dell’associazione SOS Bra chiama Bra.

Spazio poi ai “Quattro assi del gusto di Bra’s”, con i quattro consorzi che hanno presentato in anteprima alcune novità dell’edizione 2026 di Bra’s.

Nel pomeriggio, incontro ricco di spunti di riflessione tra il tartufo bianco e la salsiccia di Bra con l’avvocato Roberto Ponzio e Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. In questo confronto, l’avvocato Ponzio ha sottolineato l’impegno del Consorzio della Salsiccia di Bra, nato nel 2002 grazie alla determinazione di Luigi Barbero nella tutela del prodotto auspicando un impegno simile nella tutela del Bianco d’Alba.

Bagno di folla per Fulvio Marino, il panettiere più famoso d’Italia, che ha incontrato i panificatori di Bra in un importante momento di confronto sul futuro del pane braidese. La serata si è conclusa con una cena presso lo stand di Bra’s a base di salsiccia, formaggio, pane e riso di Bra, alla presenza dell’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti della città di Roma, Sabrina Alfonsi.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un rapporto sempre più stretto tra Bra e la Capitale, all’insegna delle eccellenze enogastronomiche.

Domenica 21 settembre, gran finale dei talk con un viaggio nei luoghi della salsiccia di Bra a cura della dottoressa Alessia Verri e con la partecipazione di Luigi Barbero e Marco Carena, rispettivamente direttore e presidente del Consorzio della Salsiccia di Bra.

Nel pomeriggio, spazio a un dialogo tra eccellenze che ha visto il cuneese incontrare la Riviera ligure, alla presenza di Carlo Petrini e dei presidenti delle camere di commercio di Cuneo, Luca Crosetto, e delle Riviere di Liguria, Enrico Lupi, in un incontro curato da Renata Cantamessa. La conclusione è stata affidata al discorso sul distretto del cibo del Roero, con l’intervento del presidente Silvio Artusio Comba.

Appuntamento a Bra’s dal 17 al 20 settembre 2026.

Info su www.brasfestival.it e su www.turismoinbra.it