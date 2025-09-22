 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 22 settembre 2025, 11:00

"No al genocidio!": anche a Cuneo la mobilitazione per la Palestina. Oltre 1.500 persone in piazza [FOTOGALLERY e VIDEO]

I manifestanti si sono ritrovati alle 10 in piazza Europa da dove è partito il corteo per le vie del centro città

In corso, anche a Cuneo, la mobilitazione per la Palestina: lo sciopero generale coinvolge settori pubblici e privati per l'intera giornata di oggi, lunedì 22 settembre.

Una nuova iniziativa di protesta nazionale indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb).

Le voci delle piazza (GUARDA IL VIDEO)

Nutrito il numero di manifestanti (oltre 1.500 persone, seconda una nostra prima stima), che si sono ritrovati alle 10 in piazza Europa da dove è partito il corteo per le vie del centro città.

Slogan e bandiere per ribadire il "NO al Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium