"No al genocidio!": anche a Cuneo la mobilitazione per la Palestina. Oltre 1.500 persone in piazza [FOTOGALLERY e VIDEO]

In corso, anche a Cuneo, la mobilitazione per la Palestina: lo sciopero generale coinvolge settori pubblici e privati per l'intera giornata di oggi, lunedì 22 settembre.
Una nuova iniziativa di protesta nazionale indetta da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb).
Le voci delle piazza (GUARDA IL VIDEO)
Nutrito il numero di manifestanti (oltre 1.500 persone, seconda una nostra prima stima), che si sono ritrovati alle 10 in piazza Europa da dove è partito il corteo per le vie del centro città.
Slogan e bandiere per ribadire il "NO al Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele”