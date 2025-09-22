Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per alberi caduti

Il maltempo è arrivato con qualche ora di anticipo rispetto alle previsioni meteorologiche. I bollettini promettevano l'arrivo delle piogge per la giornata di lunedì, in coincidenza con l'equinozio d'autunno, ma i temporali sono arrivati già nella notte tra domenica 21 e lunedì 22, causando disagi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per due emergenze causate dalla caduta degli alberi.

Il primo intervento si è reso necessario in via Vittorio Bersezio, dove un albero, abbattuto dalla furia del temporale, è caduto danneggiando due automobili parcheggiate. I pompieri hanno lavorato per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l'area, limitando i danni già causati ai veicoli.

Il secondo allarme è scattato a Peveragno, in via Boves, dove un altro albero caduto ha sbarrato la carreggiata, impedendo la circolazione. Anche in questo caso, l'intervento tempestivo ha permesso di rimuovere i rami e ripristinare la viabilità.

L'equinozio d'autunno ha portato con sé un deciso cambio di scenario meteorologico.