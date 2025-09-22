Loreto di Fossano piange Anna Bessone: "Buon cammino, amica"

La scomparsa di Anna Bessone, 60enne di Cavallermaggiore, avvenuta sabato dopo una caduta in un ripido versante di un canalone nel vallone di San Bernolfo, in alta Valle Stura, ha lasciato sgomenta anche la frazione Loreto di Fossano.

Era la località nella quale aveva vissuto gran parte della sua gioventù fino al matrimonio.

A testimoniare con alcuni ricordi della compianta signora, un’amica sua coscritta, Adriana, che ancora attualmente vive a Loreto. “Ha avuto da sempre una grande passione per la montagna e amava andare alla ricerca di funghi, percorrere alte cime rocciose e riunirsi in piccoli gruppi di scalata, le cosiddette cordate. – commenta Adriana – Con lei ho frequentato qui le elementari e sempre Anna in paese ha vissuto per 25 anni. Era una brava persona, molto solare, da tre anni in pensione, dopo aver lavorato alla Campiello di Cavallermaggiore. Da poco aveva avuto la gioia di diventare nonna del piccolo Jacopo. Aveva un fratello maggiore, purtroppo anche lui già scomparso”.

“Anna per me era una cara amica da sempre. Un’ amica di tutti. Mille e mille persone porteranno in cuore il suo ricordo di bontà, genuinità, allegria, che la rendevano unica. Anna, in caso di male o difficoltà, non si dimenticava di te. Una mamma presente e nonna felice. Appassionatissima di montagna. Buon cammino amica di tutti tra il silenzio delle vette”: la ricorda anche l’altra amica d’infanzia Patrizia, di qualche anno più giovane, nata e cresciuta con lei sempre a Loreto.

Anna una donna tenace e “scalatrice” anche nella vita quotidiana, ma sempre con il sorriso.

“Non mi abituerò mai alla tua assenza, cara mamma. Tutto avrei immaginato, tranne che doverti lasciare andare così presto e soprattutto in questo modo. So che tu ora sei serena, ma sicuramente anche dispiaciuta nel vedere la nostra sofferenza nel dovere accettare quello che è successo. Il tuo animo buono e puro, ma soprattutto il tuo amore per la vita, sono il regalo più grande che mi potessi lasciare”, le rivolge infine questa dedica l’amata figlia unica Jessica Sacchetto, di 34 anni.

“Parlerò sempre al tuo amato nipotino Jacopo di quella nonna che sì, era un po' matta, ma lo amava più della stessa vita! Fai buon viaggio Mamy. Tua bimba”, conclude la ragazza.