BOCCE / A Morozzo la sfida tra i gruppi alpini

Si è svolta, lo scorso sabato 20 settembre, la seconda edizione della gara di bocce dei Gruppi della Sezione ANA Mondovì.

L’evento è stato ospitato dal Gruppo Alpini di Morozzo e ha visto destreggiarsi sul campo diversi Gruppi ANA, ma la meglio l’hanno avuta gli Alpini di Margarita e Morozzo che si sono contesti la finale, raggiungendo un punteggio di 8 a 6 per i morozzesi.

"Un caloroso ringraziamento giunga accorato a tutti i partecipanti e spettatori della gara – dice Renzo Ferrero, responsabile sport dell’ANA Mondovì - offrendo l’appuntamento per il prossimo anno a Rocca de’ Baldi (loc. Crava) per la terza edizione".