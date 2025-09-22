Type Club riparte con la stagione invernale: una pista che accoglie tutti gli amanti del ballo

Da mercoledì 25 settembre il Type Club di Centallo riapre la sua grande pista per una nuova stagione invernale, confermandosi punto di riferimento per chi ama ballare e stare in compagnia.

Il calendario delle serate è pensato per soddisfare gusti diversi e per offrire sempre un motivo per tornare:

Mercoledì serata di Disco Liscio , tradizione e convivialità.

serata di , tradizione e convivialità. Venerdì dedicato al ritmo caraibico con salsa, bachata e reggaeton.

dedicato al ritmo caraibico con salsa, bachata e reggaeton. Sabato alternanza tra serate anni ’90 e 2000 e serate di liscio con le grandi orchestre.

alternanza tra serate anni ’90 e 2000 e serate di liscio con le grandi orchestre. Domenica sera ancora grandi orchestre per chiudere il weekend in bellezza.

Il locale mette a disposizione una pista ampia e curata, con tavolini per i ballerini che desiderano godersi anche momenti di relax, un guardaroba comodo e funzionale e un parcheggio spazioso che facilita l’arrivo di tutti.

“Ogni serata è pensata per offrire divertimento e accoglienza" spiegano Enrica e Serena "... in questi anni abbiamo voluto creare un ambiente sicuro e familiare, dove chi ama ballare possa sentirsi a casa. La pista è pronta, non resta che venire a vivere insieme le emozioni della nuova stagione”.

Mercoledì

Venerdì

Sabato

Domenica