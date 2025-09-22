A spasso nell’arte: venerdì 26 settembre una serata con la fotografia di Renato Trucco a Villa Belvedere di Saluzzo

A spasso nell'arte. Lezioni di fotografia è il titolo dell'incontro con il fotografo saluzzese Renato Trucco che si terrà venerdì 26 settembre alle 20.30 a Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17.

I partecipanti alla conferenza avranno l’occasione di scoprire che sensazioni può evocare una fotografia e quali storie può raccontare vivendo un’esperienza preziosa per tutti coloro che vogliono conoscere i segreti di uno scatto ben riuscito.

L’incontro non sarà una semplice lezione, ma un vero e proprio viaggio nel mondo dell’immagine.

Trucco guiderà i partecipanti attraverso i tre pilastri della fotografia: creatività, composizione e illuminazione, con un’attenzione particolare alla fotografia di ritratto.

La serata è a ingresso gratuito ed è aperta a tutti, dai principianti a chi ha già esperienza e desidera perfezionare il proprio stile.