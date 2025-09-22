"Educare alla felicità": il 25 settembre workshop gratuito per genitori e insegnanti a Saluzzo

“Educare i bambini alla felicità” è il tema del laboratorio (workshop) in programma giovedì 25 settembre dalle 18 alle 1930 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (piazza Montebello) a Saluzzo.

L’appuntamento è organizzato dal “Coordinamento pedagogico territoriale del Comune di Saluzzo”, in collaborazione con la “Scuola di Palo Alto” e la cooperativa “Orsa”.

Il focus, in particolare, sarà sulla cosiddetta “Positive education”, “l’approccio originale dello stile e dell’insegnamento – dicono - dei trainer di Scuola di Palo Alto: un modello basato sulla sinergia tra le emozioni positive e la performance, dal quale nascono percorsi formativi e strumenti concreti”.

La “Scuola di Palo Alto” è un’istituzione nata nel 1991 a Milano. Si definisce: “la principale Business school italiana non accademica, riconosciuta da anni per qualità della docenza e vicinanza al mondo delle imprese”.

La partecipazione è gratuita. È richiesta la prenotazione che si effettua inquadrando con il telefono il QRcode sulla locandina.

“Terminati i posti disponibili – spiegano gli organizzatori – sarà data conferma agli iscritti e formata una lista d’attesa per chi fosse rimasto fuori. Chiediamo a chi avesse poi impedimenti, di comunicarcelo in modo da favorire la presenza di altri”.

Il programma dell’incontro prevede il saluto dell’assessora all’Istruzione del Comune di Saluzzo Fiammetta Rosso. Seguono approfondimenti su “La relazione genitori-figli nell’infanzia”, “Natura o cultura?” e “Insegnare il benessere e la felicità”.

A seguire, aperitivo per socializzare e conoscersi.