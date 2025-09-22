Il Teatro del Marchesato presenta la stagione teatrale 2025/2026: cinque spettacoli tra novità, tradizione e collaborazioni regionali.

Il Teatro del Marchesato è lieto di annunciare il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2025/2026, che si svolgerà da ottobre a maggio. In programma cinque spettacoli, di cui tre produzioni interne e due ospitate da compagnie piemontesi, ciascuno in scena per un fine settimana.

«Siamo contenti di poter portare avanti queste collaborazioni» – dichiara Mauro Bocci, presidente del Teatro del Marchesato – «grazie all’associazione UILT Piemonte che favorisce il contatto e la cooperazione tra compagnie attive sul territorio regionale».

Il calendario degli spettacoli:

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre – Gabie della compagnia “Or Ora (in scena)” di Bra. Una commedia brillante che racconta il dialogo tra due donne “imprigionate” sui rispettivi balconi, tra sogni, fragilità e scelte di libertà. Con Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa, regia di Iacopo Zorniotti. Per questo spettacolo sono già aperte le prenotazioni

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre – Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni, regia di Ugo Rizzato . Il protagonista, vecchio e avaro, vuole far sposare la nipote Zanetta con il figlio del suo fattore. Ma la nuora Marcolina, testarda e astuta, trama per sistemare le cose a suo modo. Tra disordini e guazzabugli, sarà l’astuzia femminile a sciogliere la matassa e zittire il vecchio brontolone.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio – Un ultimo bicchiere della compagnia “Officina Culturale APS” di Chivasso . Tragicommedia scritta e diretta da Gianluca Vitale, con quattro coinquilini che si improvvisano “giustizieri fai da te” in un racconto grottesco e sorprendente, tra comico e noir.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo – Il folle volo. Berlino 1989, ideato e scritto dal gruppo giovani del Teatro del Marchesato, regia di Laura Sassone . Ispirato alla storia vera di Winfried Freudenberg, lo spettacolo racconta la lotta per la libertà nella Berlino divisa.

Maggio – Spettacolo conclusivo diretto da Lionello Nardo . Titolo e dettagli saranno annunciati prossimamente.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.

Prenotazioni e informazioni:

Telefono/WhatsApp: 3336979063

Email: teatro.marchesato@gmail.com

Sito web: teatrodelmarchesatosaluzzo.it





Corso di teatro 2025/2026 al Teatro del Marchesato: aperte le iscrizioni





Il Teatro del Marchesato apre le iscrizioni al corso di teatro per la stagione 2025/2026. Il percorso formativo è rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro o approfondire le proprie competenze attoriali, in un ambiente creativo e stimolante. La prima lezione di presentazione gratuita sarà questo giovedì 25 settembre alle ore 20 presso la sede del Teatro del Marchesato in Piazza Vineis 11.

Struttura del corso:

Il corso si articola in un incontro a settimana il giovedì sera da ottobre a maggio, dalle ore 20 alle ore 21.30. Gli incontri si terranno presso la sede del Teatro del Marchesato, in via dell’Annunziata 1, Saluzzo.

Contenuti didattici:

Il programma prevede esercizi di respirazione ed educazione della voce, lettura informativa ed espressiva, i colori della voce e la presenza scenica ed infine la relazione con l’altro sul palco e l’improvvisazione. Per chi vorrà continuare con il secondo laboratorio, si andrà ad analizzare alcune tecniche e caratteristiche della scena quali il tempo e la misura, l’intensità della recitazione, lo studio del personaggio, l’analisi del testo e un lavoro su alcuni brani scelti.

Per ricevere maggiori dettagli, è possibile contattare il numero 3336979063 (anche via WhatsApp) oppure scrivere a teatro.marchesato@gmail.com.