Il Teatro del Marchesato presenta la stagione teatrale 2025/2026: cinque spettacoli tra novità, tradizione e collaborazioni regionali.
Il Teatro del Marchesato è lieto di annunciare il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2025/2026, che si svolgerà da ottobre a maggio. In programma cinque spettacoli, di cui tre produzioni interne e due ospitate da compagnie piemontesi, ciascuno in scena per un fine settimana.
«Siamo contenti di poter portare avanti queste collaborazioni» – dichiara Mauro Bocci, presidente del Teatro del Marchesato – «grazie all’associazione UILT Piemonte che favorisce il contatto e la cooperazione tra compagnie attive sul territorio regionale».
Il calendario degli spettacoli:
Venerdì 3 e sabato 4 ottobre – Gabie della compagnia “Or Ora (in scena)” di Bra. Una commedia brillante che racconta il dialogo tra due donne “imprigionate” sui rispettivi balconi, tra sogni, fragilità e scelte di libertà. Con Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa, regia di Iacopo Zorniotti. Per questo spettacolo sono già aperte le prenotazioni
Venerdì 5, sabato 6 dicembre
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre – Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni, regia di Ugo Rizzato. Il protagonista, vecchio e avaro, vuole far sposare la nipote Zanetta con il figlio del suo fattore. Ma la nuora Marcolina, testarda e astuta, trama per sistemare le cose a suo modo. Tra disordini e guazzabugli, sarà l’astuzia femminile a sciogliere la matassa e zittire il vecchio brontolone.
Sabato 17 e domenica 18 gennaio – Un ultimo bicchiere della compagnia “Officina Culturale APS” di Chivasso. Tragicommedia scritta e diretta da Gianluca Vitale, con quattro coinquilini che si improvvisano “giustizieri fai da te” in un racconto grottesco e sorprendente, tra comico e noir.
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo
Venerdì 13 e sabato 14 marzo – Il folle volo. Berlino 1989, ideato e scritto dal gruppo giovani del Teatro del Marchesato, regia di Laura Sassone. Ispirato alla storia vera di Winfried Freudenberg, lo spettacolo racconta la lotta per la libertà nella Berlino divisa.
Maggio – Spettacolo conclusivo diretto da Lionello Nardo. Titolo e dettagli saranno annunciati prossimamente.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.
Prenotazioni e informazioni:
Telefono/WhatsApp: 3336979063
Email: teatro.marchesato@gmail.com
Sito web: teatrodelmarchesatosaluzzo.it
Corso di teatro 2025/2026 al Teatro del Marchesato: aperte le iscrizioni
Il Teatro del Marchesato apre le iscrizioni al corso di teatro per la stagione 2025/2026. Il percorso formativo è rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro o approfondire le proprie competenze attoriali, in un ambiente creativo e stimolante. La prima lezione di presentazione gratuita sarà questo giovedì 25 settembre alle ore 20 presso la sede del Teatro del Marchesato in Piazza Vineis 11.
Struttura del corso:
Il corso si articola in un incontro a settimana il giovedì sera da ottobre a maggio, dalle ore 20 alle ore 21.30. Gli incontri si terranno presso la sede del Teatro del Marchesato, in via dell’Annunziata 1, Saluzzo.
Contenuti didattici:
Il programma prevede esercizi di respirazione ed educazione della voce, lettura informativa ed espressiva, i colori della voce e la presenza scenica ed infine la relazione con l’altro sul palco e l’improvvisazione. Per chi vorrà continuare con il secondo laboratorio, si andrà ad analizzare alcune tecniche e caratteristiche della scena quali il tempo e la misura, l’intensità della recitazione, lo studio del personaggio, l’analisi del testo e un lavoro su alcuni brani scelti.
Per ricevere maggiori dettagli, è possibile contattare il numero 3336979063 (anche via WhatsApp) oppure scrivere a teatro.marchesato@gmail.com.